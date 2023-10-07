FLASH! IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “I TASSISTI SONO FURIBONDI. CE L’HANNO COL GOVERNO, PER IL DECRETO CHE CONSENTE LORO DI FAR GUIDARE IL TAXI A UN’ALTRA PERSONA, DI AVERE GRATIS UNA SECONDA LICENZA PER DUE ANNI E DI INCASSARE L’INTERO RICAVATO DELLA CONCESSIONE DELLE POCHE NUOVE LICENZE, COME RISARCIMENTO PER LA CONCORRENZA CHE SUBIRANNO. DOVREBBERO SCIOPERARE I CITTADINI, E INVECE — INCREDIBILE MA VERO – SCIOPERERANNO LORO. DUNQUE MARTEDÌ A ROMA SARÀ QUASI IMPOSSIBILE TROVARE UN TAXI. COME TUTTI GLI ALTRI GIORNI”-