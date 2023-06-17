FLASH! DATE UN’OCCHIATA AL RIDICOLO AL RIDICOLO VOLANTINO DISTRIBUITO DALLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA PRIMA DELL’AIDA IN CUI SI INVITA IL PUBBLICO A NON ADDORMENTARSI SULLE SEDIE PER NON FARE UNA FIGURA DI MERDA INTERNAZIONALE: “È IMPORTANTE SOSTENERE LO SPETTACOLO NEI MOMENTI APPROPRIATI. L’ANFITEATRO NON VA ABBANDONATO PRIMA DEL TERMINE DELLO SPETTACOLO, ANZI PROPRIO IN QUEL MOMENTO SARÀ FONDAMENTALE ESSERCI E APPLAUDIRE PERCHÉ LE RIPRESE…”

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volantino distribuito all'arena di verona per l'aida volantino distribuito all'arena di verona per l'aida

 

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LO “SPIRITO DI PRATICA DI MARE” SE LO RICORDAVA SOLO IL CAV - AL FUNERALE DI BERLUSCONI, SANTIFICATO COME LO STATISTA CHE MISE FINE ALLA GUERRA FREDDA CON L’INCONTRO BUSH-PUTIN, NON C’ERA NESSUN RAPPRESENTANTE DI UN GOVERNO OCCIDENTALE - I VARI TRUMP, XI JINPING, BIDEN, BLAIR, CLINTON, BORIS JOHNSON, MACRON, SCHOLZ, VON DER LEYEN, TRUDEAU (LASCIAMO PERDERE LA “CULONA” MERKEL), NON SI SONO SCOMODATI NEMMENO PER UN TELEGRAMMA - L’UNICO LEADER CHE VOLEVA BACIARE LA BARA ERA IMPEGNATO A GETTARE BOMBE SU KIEV: VLADIMIR PUTIN…

DAGOREPORT! FINO AL VOTO EUROPEO 2024, IN CASA BERLUSCONI NON SI TOCCA NIENTE. IL TESTAMENTO CONSEGNERÀ IL CONTROLLO DI FININVEST A MARINA E PIERSILVIO MENTRE AI TRE FIGLI DI VERONICA RESTERÀ IL COMPITO DI INCASSARE I DIVIDENDI E DI NON ROMPERE LE SCATOLE - MARTA FASCINA, ENTRATA NEL CUORE DI MARINA, RESTERÀ AD OCCUPARE IL RUOLO DI CONSIGLIERA DEL PADRONE (IERI LA MANO DI SILVIO, OGGI LA MANO DI MARINA), CERCANDO DI ANDARE D’ACCORDO CON TAJANI E LETTA - L’OBIETTIVO DI MARINA È TENERE IN PIEDI FORZA ITALIA, ONORARE L’INTESA CON LA DUCETTA E RIUSCIRE ALLE EUROPEE 2024 A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% - DISEGNO CHE SI SCONTRA IN MANIERA FRONTALE CON MATTEO SALVINI. COME REAGIRÀ L’INCONTROLLABILE LEADER DEL CARROCCIO ALLA MANOVRA CENTRISTA DELLA MELONI CHE PUNTA A SPINGERE A DESTRA LA LEGA, SVUOTANDO IL SUO BACINO ELETTORALE? E MOLTI TEMONO UN SUO CLASSICO COLPO DI TESTA: MOLLARE IL GOVERNO SE ENTRO IL PROSSIMO MAGGIO NON VERRÀ APPROVATA LA LEGGE SULL’AUTONOMIA