“FEDERARSI CON LA LEGA? ALTRI 50 PARLAMENTARI RISCHIANO DI ANDARE VIA…”, “QUESTO E’ UN AVVERTIMENTO MAFIOSO!” - SCAZZO IN FORZA ITALIA TRA MARA CARFAGNA, CONTRARIA ALL’IPOTESI DI FUSIONI CON IL CARROCCIO, E ANNA MARIA BERNINI - LE DUE SI RINTUZZANO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI: "NON ESAGERARE, IO LA MAFIA LA CONOSCO BENE", "E IO NO, PER FORTUNA…"