FLASH - DATECI IL VACCINO CHE HA PRESO ALBERTO MATANO! IL CONDUTTORE RAI POSTA UNA FOTO SU INSTAGRAM DOPO ESSERE STATO BEN BENE INOCULATO E...SOTTO LA TUTA SI NOTA UN TURGORE DI GIOIA - ERA UN VACCINO PFIZER POTENZIATO AL VIAGRA? AH, SAPERLO...-
FLASH - DATECI IL VACCINO CHE HA PRESO ALBERTO MATANO! IL CONDUTTORE RAI POSTA UNA FOTO SU INSTAGRAM DOPO ESSERE STATO BEN BENE INOCULATO E...SOTTO LA TUTA SI NOTA UN TURGORE DI GIOIA - ERA UN VACCINO PFIZER POTENZIATO AL VIAGRA? AH, SAPERLO...-
“FEDERARSI CON LA LEGA? ALTRI 50 PARLAMENTARI RISCHIANO DI ANDARE VIA…”, “QUESTO E’ UN AVVERTIMENTO MAFIOSO!” - SCAZZO IN FORZA ITALIA TRA MARA CARFAGNA, CONTRARIA ALL’IPOTESI DI FUSIONI CON IL CARROCCIO, E ANNA MARIA BERNINI - LE DUE SI RINTUZZANO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI: "NON ESAGERARE, IO LA MAFIA LA CONOSCO BENE", "E IO NO, PER FORTUNA…"
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...