FLASH! I DATI AGGIORNATI SUL CORONAVIRUS IN ITALIA: 29 PERSONE SONO MORTE, I CONTAGIATI SONO 1.128 E I GUARITI 50-
FLASH! I DATI AGGIORNATI SUL CORONAVIRUS IN ITALIA: 29 PERSONE SONO MORTE, I CONTAGIATI SONO 1.128 E I GUARITI 50-
FORSE NON VE NE SIETE ACCORTI MA DOMANI A ROMA SI VOTA – CARLA VISTARINI: “SEMBRA CHE SI SITA CERCANDO DI FAR PASSARE QUESTE ELEZIONI SUPPLETIVE QUASI SOTTO SILENZIO. NESSUNO NE PARLA. IN TV, SUI GIORNALI, SONO TUTTI PRESI A CONCIONARE E FISSARSI SUL GRANDE SIPARIO CALATO SULLA REALTÀ CHIAMATO CORONAVIRUS” - “NO, NON VA BENE. ANDIAMO A VOTARE TUTTI, PER FAVORE. POI CHE VINCA IL MIGLIORE, MA SIA DECISO DA NOI”
AVETE VOLUTO LA BREXIT? MO’ PAGATE! – L’ENNESIMA STIMA NEFASTA SUL CONTO (SALATISSIMO) CHE DOVRÀ PAGARE IL REGNO UNITO DOPO L’USCITA DALL’UE: SECONDO “BLOOMBERG” ALMENO 200 MILIARDI DI STERLINE. CIOÈ L’EQUIVALENTE DEI CONTRIBUTI VERSATI A BRUXELLES NEI 47 ANNI DI APPARTENENZA ALL’UE
ALLARME ROSSA – ALLA FINE DEI TEST INVERNALI, MATTEO BINOTTO LA VEDE NERA: “NON SIAMO I PIÙ VELOCI”, “SE DOVESSI DARE UN VOTO ALLA NOSTRA MACCHINA È MENO DI 6”, “IN AUSTRALIA NON LOTTEREMO PER LA VITTORIA” - IN CURVA LA SF1000 VA PIÙ FORTE DELLA MONOPOSTO DELLO SCORSO ANNO, MENTRE IN RETTILINEO È DIVENTATA LENTA - I PILOTI BRONTOLANO E SUL MOTORE…
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
DEPRESSO DUNQUE DIGITO – GLI ADOLESCENTI USANO TROPPO I SOCIAL E I CELLULARI E IL RISULTATO È CHE SONO TUTTI A RISCHIO DEPRESSIONE. LO SPIEGA UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI MONTREAL CHE HA COINVOLTO QUASI 4MILA RAGAZZI. VALE ANCHE IL COMPUTER - SPESSO I GENITORI SCAMBIANO I TANTI CONTATTI SUI SOCIAL COME SEGNO DI RELAZIONI ATTIVE, MA IN REALTÀ…