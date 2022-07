UNA “JOYA” PER MOU? LA ROMA E’ DISPOSTA A DARE ZANIOLO ALLA JUVE SOLO IN CAMBIO DI 50 MILIONI CASH: L’INCASTRO POTREBBE PORTARE DYBALA (IN QUESTI GIORNI A TORINO IN ATTESA DI NOVITÀ) A TRIGORIA - SU KOULIBALY È PIOMBATO ANCHE IL CHELSEA. DA PARTE DEGLI INGLESI SAREBBERO PRONTI 35 MILIONI. OLTRE A OSTIGARD, IL NAPOLI HA BLOCCATO PER LA DIFESA ANCHE KIM DEL FENERBAHCE - IL CASO DE LIGT, BREMER TRA INTER E JUVE, LE MOSSE DEL MONZA...