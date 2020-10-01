FLASH! - DITE A CONTE E SPERANZA DI FARSI UN GIRO SUGLI AUTOBUS ROMANI: ECCO LA SITUAZIONE ORA NELLA LINEA 71 DELL’ATAC - QUALE PASSEGGERO AVRÀ IL CORAGGIO DI ANDARE DALLE SIGNORE ROM E INVITARLE A TIRARE SU LA MASCHERINA COME PREVEDONO I DPCM?-
“ADESSO BASTA, VIENI A DIRMI LE COSE IN FACCIA… “ - STRISCIA LA NOTIZIA SVELA LA RISSA AL GF VIP TRA TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI - “MI ALZO E VENGO LÌ, LASCIATEMI”, HA DETTO IL FIGLIO DELLA PARIETTI PRIMA DI SCATTARE ALLA RICERCA DELLO SCONTRO FISICO. ECCO COME E’ FINITA – IL RUOLO DELLA CONTESSA DE BLANCK – VIDEO
COME MAI NESSUNO SI LAMENTA DEL POLTRONIFICIO SPADAFORA? – L’OCCUPAZIONE DEL POTERE DA VERO DC DEL MINISTRO DELLO SPORT: IN UN ANNO ASSUNTE 81 PERSONE, CON UNA SPESA DI 1 MILIONE E MEZZO € - SILURATO SABELLI, SPADAFORA HA PROVATO A DEFENESTRARE ABODI (ISTITUTO CREDITO SPORTIVO) CHE LO HA RESPINTO CON PERDITE GRAZIE ALL'AIUTO DEL PD DI LOTTI - LA RIFORMA (OSTEGGIATA DA CONI E CIO) IN CUI SI MOLTIPLICANO I CENTRI DI POTERI E SI MOLTIPLICANO LE NOMINE DA FARE…
PRESIDENZA UNICREDIT – OTTO CANDIDATI MA PER MUSTIER C’È SOLO LUCREZIA REICHLIN. IN QUESTA SCELTA È SOSTENUTO DALLA COMPAGNA CLAUDIA PARZANI, PRESIDENTE DI ALLIANZ SPA, PARTNER DI LINKLATERS, CHE FA LOBBY PER LA FIGLIA DI LUCIANA CASTELLINA – LA PARZANI È MOLTO PREOCCUPATA: REICHLIN ERA VICE PRESIDENTE DI BANCA CARIGE AL SEGUITO DEL SUO AMICO LONDINESE RAFFAELE MICIONE, FINANZIERE COINVOLTO NELL’INCHIESTA SUL PALAZZO DI LONDRA ACQUISTATO DAL VATICANO
LE MINCHIATE HANNO LE GAMBE CORTE (E IL CULO GROSSO) – KIM KARDASHIAN FINISCE NELLA BUFERA PER UNA SPARATA SUL CORONAVIRUS: “IL COVID? FORSE IL NOSTRO PIANETA AVEVA BISOGNO DI UNA PAUSA. FORSE TUTTI AVEVAMO BISOGNO DI UNA PAUSA” – E IL WEB INSORGE: “FACILE CHIAMARLA UNA ‘PAUSA’ QUANDO SEI MILIONARIA. LA CLASSE OPERAIA NON HA PAUSE…” - IL RACCONTO DELLA MALATTIA DI KANYE WEST
CAFONALINO PALLONARO - DA SEBINO NELA AL FIGLIO DI DINO VIOLA, LA ROMA SCUDETTATA DEL 1983 SI RITROVA PER CELEBRARE I 92 ANNI DI LUCIANO TESSARI, VICE DI LIEDHOLM, EX PORTIERE E TIFOSO GIALLOROSSO - L'EMOZIONE PER IL REGALO DI NELA - DOPO UNA TRATTATIVA ESTENUANTE, FRIEDKIN CACCIA I DOLLARI E LA ROMA RIABBRACCIA CHRIS SMALLING – VIDEO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
DALLA PARTE DI CONTE O DA QUELLA DI TRUMP? - BECCHI E ZIBORDI: ''IL PRESIDENTE USA HA 74 ANNI, È SOVRAPPESO, MA IN TRE GIORNI SEMBRA ABBIA SUPERATO IL COVID-19, COME BERLUSCONI (84), BRIATORE (70) E CARLO D'INGHILTERRA (71). LA MORTALITÀ NEGLI USA È SCESA SOTTO LA MEDIA STORICA - IN CAMPANIA GLI OSPEDALI SONO STATI RIEMPITI DI ASINTOMATICI, MENTRE I MALATI DI TUMORE E CARDIOPATIE RIMANDANO LE CURE PER IL TERRORISMO DA CORONAVIRUS''