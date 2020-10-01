FLASH! - DITE A CONTE E SPERANZA DI FARSI UN GIRO SUGLI AUTOBUS ROMANI: ECCO LA SITUAZIONE ORA NELLA LINEA 71 DELL’ATAC - QUALE PASSEGGERO AVRÀ IL CORAGGIO DI ANDARE DALLE SIGNORE ROM E INVITARLE A TIRARE SU LA MASCHERINA COME PREVEDONO I DPCM?

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