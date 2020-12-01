FLASH! DA DOMENICA CAMPANIA, TOSCANA, VALLE D’AOSTA E BOLZANO SARANNO ZONA ARANCIONE. DIVENTANO GIALLE EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, PUGLIA E UMBRIA-
FLASH! DA DOMENICA CAMPANIA, TOSCANA, VALLE D’AOSTA E BOLZANO SARANNO ZONA ARANCIONE. DIVENTANO GIALLE EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, PUGLIA E UMBRIA-
BERTOLASO FA NERO IL GOVERNO: ''SEGREGATI IN CASA PER TUTTE LE FESTE, ANZIANI ABBANDONATI, TURISMO DEMOLITO, NAZIONI CONFINANTI STRAPIENE DI SCIATORI, DECESSI FRA I PIÙ ALTI DEL MONDO. TUTTO QUESTO PERCHÉ IL GOVERNO NON È STATO IN GRADO DI GESTIRE LA SECONDA ONDATA CHE LORO STESSI AVEVANO PREVISTO. LA CHIAMANO EMERGENZA, MA È INCOMPETENZA'' - CONFINDUSTRIA TURISMO: ''IL NUOVO DPCM CI FARÀ PERDERE L'80% DEI RICAVI, MENTRE NEGLI ALTRI PAESI...''
O CRESCI O MUORI – COME DRAGHI, CARLO MESSINA CONTRO LA POLITICA DEI BONUS E RISTORI (DEBITO CATTIVO) A FAVORE DI INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE: ''SE IL PIL NON CRESCERÀ ALMENO DEL 2%, IL DEBITO SARÀ DIFFICILE DA GESTIRE E C'È IL RISCHIO DI ESSERE COSTRETTI A INTERVENIRE SUL RISPARMIO DEGLI ITALIANI" – RISIKO: "IL NOSTRO PAESE DOVRÀ DISPORRE DI DUE-TRE GRUPPI BANCARI FORTI" - L’AD DI BANCO BPM CASTAGNA: “SIAMO FAVOREVOLI A UNA SPINTA VERSO IL CONSOLIDAMENTO” (VERSO BPER?)
LA MORTE VA IN DIRETTA STREAMING - INCORAGGIATO DAI SUOI FOLLOWER, UN POPOLARE YOUTUBER RUSSO HA UCCISO LA FIDANZATA INCINTA OBBLIGANDOLA AD USCIRE SUL BALCONE, CON UNA TEMPERATURA SOTTO LO ZERO PER OLTRE 15 MINUTI, CON SOLO SLIP E REGGISENO - UN FOLLOWER IN PARTICOLARE GLI HA CORRISPOSTO MILLE EURO PER FARE TUTTO CIÒ IN LIVE STREAMING. E COSÌ LO YOUTUBER IN PREDA ALL’ALCOL NON CI HA PENSATO SU DUE VOLTE... VIDEO
IL MOZZICO DI SUAREZ! INDAGATI IL DIRIGENTE PARATICI E GLI STORICI AVVOCATI DELLA JUVE CHIAPPERO E TURCO, PER L'ESAME DI FARSA DEL CALCIATORE URUGUAIANO. SOSPESI ANCHE I VERTICI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA - NELLE CARTE LA TELEFONATA DELLA MINISTRA PAOLA DE MICHELI PER METTERE IN CONTATTO PARATICI CON UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI CITTADINANZA
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…
AVETE PRESO PER IL CULO GLI SVENTURATI ELETTORI DI TRUMP E BORIS, INTANTO NEGLI USA CI SARANNO ''20 MILIONI DI VACCINATI ENTRO LA FINE DELL'ANNO'', ANNUNCIA IL CAPO DELLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, MENTRE IL REGNO UNITO È IL PRIMO PAESE OCCIDENTALE AD AVER DATO IL VIA LIBERA A UNA PROFILASSI ANTI-COVID - SI PARLA SEMPRE DEL FARMACO PFIZER-BIONTECH