FLASH! - DOPO UN CAROSELLO DI TAMPONI, SI E' RISOLTO TUTTO: LUCIA ANNUNZIATA E' STATA DIMESSA DALL'OSPEDALE SPALLAZANI. LE E' STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI SOCIALITA'...-
FLASH! - DOPO UN CAROSELLO DI TAMPONI, SI E' RISOLTO TUTTO: LUCIA ANNUNZIATA E' STATA DIMESSA DALL'OSPEDALE SPALLAZANI. LE E' STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI SOCIALITA'...-
TIGRE DI CARTA – IL SUCCESSO DI “TIGER KING” RINTUZZA LE POLEMICHE NON SOLO SUL COLLEZIONISTA JOE EXOTIC, PROTAGONISTA DELLA SERIE MA ANCHE SUL GIGANTESCO PROBLEMA DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI ANIMALI. AD ESEMPIO SAPEVATE CHE NEGLI USA CI SONO PIÙ TIGRI IN CATTIVITÀ DI QUANTE CE NE SIANO LIBERE NEL RESTO DEL MONDO? – LA STORIA RAPPRESENTATA DALLA SERIE E LA GRAZIA A CUI STA PENSANDO TRUMP - VIDEO
UNA SUP-POSTA PER SARA CUNIAL – UN LETTORE CI SCRIVE: “LA NOSTRA DEPUTATA NO VAX DEL GRUPPO MISTO, EX M5S, NON PAGA DELLA SUA SCAMPAGNATA DI PASQUETTA A OSTIA, HA TROVATO IL MODO DI FARSI INTERVISTARE DA ''REPUBBLICA'' PER FAR SAPERE A TUTTI CHE DENUNCERÀ I VIGILI CHE L’HANNO FERMATA PER AVERE DIFFUSO IL SUO NOME. QUEI VIGILI ANDREBBERO RINGRAZIATI PER IL SERVIZIO CHE HANNO RESO AL PAESE E ALLE PROSSIME ELEZIONI…”
MA QUANTO VIAGGIA ZUCKERBERG? – FACEBOOK NEL 2019 HA SPESO 23,4 MILIONI DI DOLLARI PER LA SICUREZZA E I VIAGGI PRIVATI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO – IN COMPENSO IL SALARIO UFFICIALE CHE PERCEPISCE È DI UN DOLLARO ALL’ANNO (POVERINO, COME FARÀ A CAMPARE?)
UN MARZIANI A ROMA – "SE QUALCUNO, DOPO IL LOCKDOWN, DOVESSE CHIEDERVI DOVE SCOPRIRE UNA ROMA “ALTRA”, MANDATELO A TOR MARANCIA E FARETE UN FIGURONE – IL PROGETTO 'BIG CITY LIFE', PROMOSSO E FINANZIATO DA '999CONTEMPORARY' E 'FONDAZIONE ROMA': UN INTERO BLOCCO URBANO TRASFORMATO NEL PIÙ INTELLIGENTE, ATIPICO E RELAZIONALE MUSEO URBANO AD INGRESSO GRATUITO" - "I MURI DI ROMA SONO COME GLI OCCHI NEI QUADRI DI RAFFAELLO". ECCO PERCHE’
“TUTTI PARLANO DI QUANDO RIPRENDE IL CALCIO, MA GLI ALTRI SPORT?”- IL RUGGITO DI FEDERICA PELLEGRINI A ‘TUTTI CONVOCATI’: "ASPETTIAMO DI USCIRE DA QUESTA QUARANTENA E CI RIMETTIAMO SOTTO AD ALLENARCI. A STARE FERMI COSÌ TANTO SI PERDE TANTISSIMO LAVORO. TOKYO 2021? PER ORA SONO A BORDO" – IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS BINAGHI: "INTERNAZIONALI? ANCHE A PORTE CHIUSE" - TUTTE LE IPOTESI
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
LA SPERANZA È NEL SANGUE – I RICERCATORI SONO AL LAVORO PER METTERE A PUNTO UN TEST SUL SANGUE IN GRADO DI INDIVIDUARE OLTRE 50 TIPI DI TUMORE DIVERSI, INDIVIDUANDONE ANCHE IL TESSUTO E L'ORGANO DI ORIGINE – AL MOMENTO NON È NULLA CHE POSSA USCIRE FUORI DAI LABORATORI, MA È COMUNQUE UNA RIVOLUZIONE: IL PROCESSO DI ANALISI AVVIENE GRAZIE A UN ALGORITMO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ADDESTRATO A…