FLASH! - DOPO GRETA ARRIVA IL "GRETINO"... - DAGOSPIA RISPONDE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO CON IL CAMBIAMENTO ORMONALE...DAJE DE TRECCE!-
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100 MILIONI DI PETTEGOLEZZI! – DAVID PECKER, CEO DI “AMERICAN MEDIA” E AMICO DI DONALD TRUMP, SI È SBARAZZATO DEL “NATIONAL ENQUIRER”: IL TABLOID AMERICANO, INSIEME AL “GLOBE” E AL “NATIONAL EXAMINER”, VENDUTO PER 100 MILIONI A “HUDSON GROUP”, CHE POSSIEDE CENTINAIA DI NEGOZI, LIBRERIE E EDICOLE NEGLI AEROPORTI DI TUTTO IL MONDO – DIETRO LA VENDITA LE ACCUSE SUL PRESUNTO RICATTO NEI CONFRONTI DI BEZOS E…
CAFONALINO – DALLA DOLCE VITA ALLA MOSCO-VITA: GRAN DEFILÉ DI BONONE PER L’INAUGURAZIONE DI “RED SQUARE”, IL LOCALE APERTO DA ELENA SPIRINA A VIA VENETO – ALL’INTERNO CAMPEGGIA IL CELEBRE QUADRATO ROSSO DI MALEVIC, INTORNO VIP E MORTI DI FAMA VARI E AVARIATI: JANE ALEXANDER, GIACOMO URTIS E UNA SCHIERA DI RUSSI DI CONTORNO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IL SONNO È FEMMINA – LE DONNE DEVONO DORMIRE ALMENO 20 MINUTI IN PIÙ DEI MASCHI. LA RICERCA DI UNO SCIENZIATO BRITANNICO: USANO MOLTO IL CERVELLO E QUINDI CI VUOLE LORO PIÙ TEMPO PER RECUPERARE – NON SOLO: LE FEMMINE HANNO IL SONNO PIÙ FRAGILE E QUINDI SOFFRONO PIÙ FACILMENTE DI INSONNIA PERCHÉ…