FLASH! - DOPO LO STADIO, IL TRENO: SE A SAN SIRO AVEVANO PORTATO UN MOTORINO IN CURVA, SULLA LINEA ROMA-NETTUNO E' SPUNTATO ALL'INTERNO DEL CONVOGLIO UNO SCOOTER CON IN SELLA UN CENTAURO, CHE SI GUARDAVA INTORNO COME SE NIENTE FOSSE: HA PERSO UNA SCOMMESSA? ERA UN OMAGGIO AL VESPINO DI MOURINHO IN VERSIONE ROMANISTA? OPPURE E' SEMPLICEMENTE LA PROVA PROVATA CHE LA FOLLIA NON HA PIU' LIMITI? - FOTO

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VIDEO! - LUI SI' CHE LO CONOSCEVA BENE! SENTITE COSA DICEVA SILVIO BERLUSCONI DEL SUO AMICONE PUTIN: “È UNA PERSONA RISPETTOSA DEGLI ALTRI, È UN UOMO PROFONDAMENTE LIBERALE, CHE MANTIENE LA PAROLA DATA, È VERAMENTE UN DEMOCRATICO, IL NUMERO UNO TRA I LEADER DEL MONDO” - NELLE CENE CON SILVIO PUTIN NON RIDEVA MAI. URGE PER BERLUSCONI RIVEDERE IL CAPITOLO DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA (SE LA STA SCRIVENDO) DEDICATA A MAD VLAD. E INTITOLARLA “L’UOMO CHE NON RIDEVA MAI” TANTO PER PARAGONARLO A TANTI ALTRI DITTATORI POCO RIDANCIANI DA MUSSOLINI A CICCIO KIM....

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GENERALI 1-2-X “LA LOTTA TRA UNA BANCA E DEI MILIARDARI PER IL DESTINO DELLA PRINCIPALE COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL PAESE” ECCITA ANCHE L’’’ECONOMIST’’: “CON L’AD DONNET IL LEONE DI TRIESTE È DIVENTATO UNA “MACCHINA DA SOLDI”. E AGGIUNGE CHE IL FRONTE CHE LO SOSTIENE È AL 35% DELL’ASSEMBLEA E MEDIOBANCA HA LA VITTORIA IN TASCA - A ROMA, INVECE, SERPEGGIANO RUMORS CHE AL CONSIGLIO DEL 14 MARZO CALTA PRESENTERÀ UNA LISTA CHE NON SARÀ “CORTA” (QUINDI DI MINORANZA) BENSÌ “LUNGA” (CIOÈ COMPLETA DI PRESIDENTE E AD)

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