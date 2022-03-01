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FLASH! - DOPO LO STADIO, IL TRENO: SE A SAN SIRO AVEVANO PORTATO UN MOTORINO IN CURVA, SULLA LINEA ROMA-NETTUNO E' SPUNTATO ALL'INTERNO DEL CONVOGLIO UNO SCOOTER CON IN SELLA UN CENTAURO, CHE SI GUARDAVA INTORNO COME SE NIENTE FOSSE: HA PERSO UNA SCOMMESSA? ERA UN OMAGGIO AL VESPINO DI MOURINHO IN VERSIONE ROMANISTA? OPPURE E' SEMPLICEMENTE LA PROVA PROVATA CHE LA FOLLIA NON HA PIU' LIMITI? - FOTO-
COME STA CHARLENE DI MONACO? LA PRINCIPESSA È RICOVERATA ORMAI DA MESI IN UNA CLINICA SPECIALIZZATA DELLA SVIZZERA (CHE TRA L’ALTRO COSTA AL PRINCIPE ALBERTO CIRCA 18MILA EURO AL GIORNO) MA LE SUE REALI CONDIZIONI RIMANGONO UN MISTERO, AL PARI DELLA “MALATTIA” CHE L’AVREBBE COLPITA DOPO ESSERE TORNATA DAL SUDAFRICA – CHARLENE E’ "CONTROLLATA A VISTA DA DUE GUARDIE DEL CORPO"…
VIDEO! - LUI SI' CHE LO CONOSCEVA BENE! SENTITE COSA DICEVA SILVIO BERLUSCONI DEL SUO AMICONE PUTIN: “È UNA PERSONA RISPETTOSA DEGLI ALTRI, È UN UOMO PROFONDAMENTE LIBERALE, CHE MANTIENE LA PAROLA DATA, È VERAMENTE UN DEMOCRATICO, IL NUMERO UNO TRA I LEADER DEL MONDO” - NELLE CENE CON SILVIO PUTIN NON RIDEVA MAI. URGE PER BERLUSCONI RIVEDERE IL CAPITOLO DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA (SE LA STA SCRIVENDO) DEDICATA A MAD VLAD. E INTITOLARLA “L’UOMO CHE NON RIDEVA MAI” TANTO PER PARAGONARLO A TANTI ALTRI DITTATORI POCO RIDANCIANI DA MUSSOLINI A CICCIO KIM....
GENERALI 1-2-X - “LA LOTTA TRA UNA BANCA E DEI MILIARDARI PER IL DESTINO DELLA PRINCIPALE COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL PAESE” ECCITA ANCHE L’’’ECONOMIST’’: “CON L’AD DONNET IL LEONE DI TRIESTE È DIVENTATO UNA “MACCHINA DA SOLDI”. E AGGIUNGE CHE IL FRONTE CHE LO SOSTIENE È AL 35% DELL’ASSEMBLEA E MEDIOBANCA HA LA VITTORIA IN TASCA - A ROMA, INVECE, SERPEGGIANO RUMORS CHE AL CONSIGLIO DEL 14 MARZO CALTA PRESENTERÀ UNA LISTA CHE NON SARÀ “CORTA” (QUINDI DI MINORANZA) BENSÌ “LUNGA” (CIOÈ COMPLETA DI PRESIDENTE E AD)
LA RICONOSCETE? HA APPENA RIACQUISTATO LA “LIBERTÀ” E NON RIESCE A TENERSI I VESTITI ADDOSSO PER PIÙ DI QUALCHE ORA: QUESTA VOLTA HA DECISO DI MOSTRARE LE SUE GRAZIE SU UNA BIANCA SPIAGGIA DORATA PRIMA DI IMMERGERSI - I PIPPAROLI RINGRAZIANO, MA ORA LEI RISCHIA DI VEDERSI RIMUOVERE QUALCHE CONTENUTO PORCELLINO PERCHÉ… VIDEO
LUCI A SAN SIRO CONTRO LA GUERRA – STASERA MILAN-INTER, DERBY DI ANDATA DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA: LE DUE TIFOSERIE HANNO DECISO DI ORGANIZZARE UNA COREOGRAFIA CHE COLORERÀ TUTTO LO STADIO: TANTE BANDIERINE GIALLE E BLU, I COLORI DELL’UCRAINA, CON LA SCRITTA “PEACE”…
CAFONALINO - A 30 ANNI DALL'ULTIMA GRANDE MOSTRA TORNA A. ROMA "IL DIVINO GUIDO": INAUGURATA ALLA GALLERIA BORGHESE UNA MERAVIGLIOSA, IMPERDIBILE ESPOSIZIONE CON 30 OPERE DI GUIDO RENI, TRA CUI CAPOLAVORI COME "LA CROCIFISSIONE DI SAN PIETRO" E "LA STRAGE DEGLI INNOCENTI" - LA DIRETTRICE DEL MUSEO, FRANCESCA CAPPELLETTI, HA ACCOLTO LA FIRST LADY LAURA MATTARELLA, IL MINISTRO BIANCHI, PIETRO SALVINI, MASSIMO GILETTI, IL MANCIO, ANMNA COLIVA, DAGO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
E SE VI DICESSIMO CHE POTREMMO VIVERE PER SEMPRE? UNO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA "ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE" RIVELA CHE, IN TEORIA, LA VITA NON HA LIMITI E NON C’È UN TERMINE OLTRE IL QUALE SI MUORE. MA FRENATE GLI ENTUSIASMI: INDIFFERENTEMENTE DAL SESSO O DALLA NAZIONE, A UN CERTO PUNTO INCONTRIAMO UN PUNTO CRITICO, CHE GLI SCIENZIATI HANNO INDIVIDUATO AL COMPIMENTO DEI 108 ANNI (MAGARI ARRIVARCI…)