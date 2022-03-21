FLASH! - DOV’ERA IERI IL PRESIDENTE DELLA FERRARI, JOHN ELKANN, A CELEBRARE LA STREPITOSA DOPPIETTA DELLA ROSSA IN FORMULA UNO? IN BAHRAIN INSIEME A TEAM E PILOTI? MACCHÉ: SE LA SPASSAVA AL “DRACULA” DI SANKT MORITZ. IL RAMPOLLO DEGLI AGNELLI HA LASCIATO A CASA IL PROVERBIALE APLOMB DI FAMIGLIA E SI È SCATENATO SUI TAVOLI DEL CLUB SVIZZERO, DOVE TRA UN ANCHEGGIO E UNA POGATA SI È BRINDATO A PIÙ NON POSSO...

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JOHN ELKANN AL DRACULA DI SANKT MORITZ JOHN ELKANN AL DRACULA DI SANKT MORITZ

 

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media e tv

"UNA SEMPLICE DOMANDA”: ERA NECESSARIA TUTTA QUESTA COLATA DI MEGALOMANIA? – NETFLIX SCODELLA LA SERIE DI ALESSANDRO CATTELAN CHE SI ARROVELLA SULL’UNIVERSO INSIEME A PAOLO SORRENTINO, ROBERTO BAGGIO, GIANLUCA VIALLI ED ELIO – LA STRONCATURA DI "DAVIDEMAGGIO.IT": "TANTI OSPITI, NOMI ILLUSTRI E IMPORTANTI, CHE RIESCONO A MALAPENA A PARLARE, PERCHÉ OGNI DISCORSO FINISCE PER ESSERE INTERROTTO DA CATTELAN. CHE SENTE SEMPRE L'ESIGENZA DI DIRCI LA SUA" – MA SULLA PIATTAFORMA LE DOMANDE ESISTENZIALI EVIDENTEMENTE PIACCIONO: LA SERIE È AL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DELLE PIÙ VISTE… VIDEO

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QUAL È IL RISCHIO DI REINFETTARSI CON LA NUOVA VARIANTE DI OMICRON? - CON LE VARIANTI PRE-OMICRON LE REINFEZIONI TOTALI ERANO INTORNO ALL'1% DEI CASI, MENTRE CON LA VARIANTE ORA IN CIRCOLAZIONE SI È ARRIVATI AL 3% - L'IMMUNOLOGO MARIO CLERICI "LA RISPOSTA IMMUNE È SU BASE GENETICA E CIASCUNO DI NOI È UNICO IN QUESTO SENSO" - "MOLTE PERSONE ORA SI STANNO CONTAGIANDO CON OMICRON, PUR ESSENDO VACCINATE, PERCHÉ TUTTI I VACCINI IN USO SI BASANO SUL VIRUS WUHAN CHE CIRCOLAVA DUE ANNI FA IN CINA…"