JOHN ELKANN AL DRACULA DI SANKT MORITZ
JOHN ELKANN AL DRACULA DI SANKT MORITZ
FLASH! - DOV’ERA IERI IL PRESIDENTE DELLA FERRARI, JOHN ELKANN, A CELEBRARE LA STREPITOSA DOPPIETTA DELLA ROSSA IN FORMULA UNO? IN BAHRAIN INSIEME A TEAM E PILOTI? MACCHÉ: SE LA SPASSAVA AL “DRACULA” DI SANKT MORITZ. IL RAMPOLLO DEGLI AGNELLI HA LASCIATO A CASA IL PROVERBIALE APLOMB DI FAMIGLIA E SI È SCATENATO SUI TAVOLI DEL CLUB SVIZZERO, DOVE TRA UN ANCHEGGIO E UNA POGATA SI È BRINDATO A PIÙ NON POSSO...-
"UNA SEMPLICE DOMANDA”: ERA NECESSARIA TUTTA QUESTA COLATA DI MEGALOMANIA? – NETFLIX SCODELLA LA SERIE DI ALESSANDRO CATTELAN CHE SI ARROVELLA SULL’UNIVERSO INSIEME A PAOLO SORRENTINO, ROBERTO BAGGIO, GIANLUCA VIALLI ED ELIO – LA STRONCATURA DI "DAVIDEMAGGIO.IT": "TANTI OSPITI, NOMI ILLUSTRI E IMPORTANTI, CHE RIESCONO A MALAPENA A PARLARE, PERCHÉ OGNI DISCORSO FINISCE PER ESSERE INTERROTTO DA CATTELAN. CHE SENTE SEMPRE L'ESIGENZA DI DIRCI LA SUA" – MA SULLA PIATTAFORMA LE DOMANDE ESISTENZIALI EVIDENTEMENTE PIACCIONO: LA SERIE È AL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DELLE PIÙ VISTE… VIDEO
PUTIN CI TIENE ALLA CANNA DEL GAS - IL COLOSSO RUSSO DELL’ENERGIA, GAZPROM, FA SAPERE CHE IL FLUSSO VERSO L’EUROPA VIAGGIA REGOLARE ATTRAVERSO L’UCRAINA. DOPO QUALCHE ORA IL CREMLINO CI TIENE A FARCI SAPERE CHE PER L’EUROPA È “IMPOSSIBILE FARE A MENO DEL GAS RUSSO” - L’AD DI ENEL, FRANCESCO STARACE: “L’USCITA DALLA RUSSIA È UNA QUESTIONE DI MESI. CON RAMMARICO, PENSO CHE DOBBIAMO CESSARE LE ATTIVITÀ"
CAFONALINO - IN QUANTI SI SARANNO DATI UNA TOCCATINA AI GIOIELLI DI FAMIGLIA PER SCARAMANZIA SUL SET DEI "CASSAMORTARI"? A ROMA PRESENTATA LA COMMEDIA NOIR TRA DENARO E SOCIAL, IN CUI TRA I PROTAGONISTI C'È UN MORTO, IL CANTANTE ROCK GABRIELE ARCANGELO (PIERO PELÙ), CHE ENTRA ED ESCE DALLA BARA - NEL CAST ANCHE MASSIMO GHINI, LUCIA OCONE, GIAN MARCO TOGNAZZI, ALESSANDRO SPERDUTI E... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
QUAL È IL RISCHIO DI REINFETTARSI CON LA NUOVA VARIANTE DI OMICRON? - CON LE VARIANTI PRE-OMICRON LE REINFEZIONI TOTALI ERANO INTORNO ALL'1% DEI CASI, MENTRE CON LA VARIANTE ORA IN CIRCOLAZIONE SI È ARRIVATI AL 3% - L'IMMUNOLOGO MARIO CLERICI "LA RISPOSTA IMMUNE È SU BASE GENETICA E CIASCUNO DI NOI È UNICO IN QUESTO SENSO" - "MOLTE PERSONE ORA SI STANNO CONTAGIANDO CON OMICRON, PUR ESSENDO VACCINATE, PERCHÉ TUTTI I VACCINI IN USO SI BASANO SUL VIRUS WUHAN CHE CIRCOLAVA DUE ANNI FA IN CINA…"