FLASH! ECCO COME SI RACCONTA LA GUERRA IN ISRAELE - SELVAGGIA LUCARELLI: “INTERVISTATA DA RAITRE FRANCESCA MANNOCCHI RACCONTA CHE “REPUBBLICA” È L’UNICA TESTATA ITALIANA AD AVER FIRMATO UN ACCORDO DI 12 PAGINE CON ISRAELE, ACCORDO CHE PERMETTEVA DI ENTRARE A GAZA SENZA PARLARE CON ALCUN PALESTINESE E DI DIVULGARE POI ARTICOLI E IMMAGINI SOLO DOPO LA REVISIONE DI ISRAELE” - LA REPLICA DELLA MANNOCCHI: “COME TUTTI I COLLEGHI CHE SONO ENTRATI. NYT, CNN, CHANNEL4 E CHE LO HANNO, ESATTAMENTE COME REPUBBLICA, DICHIARATO AI LETTORI. SUCCEDE IN TEMPO DI GUERRA. DICEVO CHE IL GOVERNO ISRAELIANO DOVREBBE GARANTIRCI UN ACCESSO INDIPENDENTE CHE AL MOMENTO NON CONSENTE...” - VIDEO
come tutti i colleghi che sono entrati, Selvaggia. NYT, CNN, Channel4 e che lo hanno, esattamente come Repubblica, dichiarato ai lettori. Succede in tempo di guerra. Dicevo a Radio3 che il governo israeliano dovrebbe garantirci un accesso indipendente che al momento non consente.