FLASH! FERMI TUTTI: VITTORIO CECCHI GORI NON È STATO PORTATO AL CARCERE DI REBIBBIA – L'EX PRESIDENTE DELLA FIORENTINA È STATO ARRESTATO IERI POMERIGGIO MENTRE SI TROVAVA AL GEMELLI, DOVE SI TROVA TUTTORA RICOVERATO-
FLASH! FERMI TUTTI: VITTORIO CECCHI GORI NON È STATO PORTATO AL CARCERE DI REBIBBIA – L'EX PRESIDENTE DELLA FIORENTINA È STATO ARRESTATO IERI POMERIGGIO MENTRE SI TROVAVA AL GEMELLI, DOVE SI TROVA TUTTORA RICOVERATO-
CHIETI E TI SARÀ DATO – LA POPPUTA RISTORATRICE ABRUZZESE MARILENA DI STILIO SI LANCIA NEL PORNO: “PER ORA HO GIRATO UN FILM CON IL MIO COMPAGNO, POI VEDIAMO. SI CHIAMA ‘RIPASSANDO LA PROF’ E DENTRO C’È UN PO’ DI TUTTO, ANALE E MOLTA PECORINA. IL MENÙ E COMPLETO ” - “SESSO DAVANTI A TUTTI? PER ME È NATURALE, COME MANGIARE” – MA RASSICURA CHE IL SUO RISTORANTE, NOTO PER LA “CALOROSA” ACCOGLIENZA E I VIDEO SPINTI SUOI E DELLA FIGLIA, NON CHIUDERÀ - VIDEO + FOTOGALLERY BEN FORNITA
ECONOMIA INFETTA – LA CANCELLAZIONE DI FIERE E CONGRESSI PER IL CORONAVIRUS NON DANNEGGIA LE AZIENDE SOLO IN TERMINI DI ORGANIZZAZIONE, MA ANCHE DI IMMAGINE E PUBBLICITÀ - GLI INVESTIMENTI IN EVENTI, SPOT E SPONSORIZZAZIONI SI RIDUCONO PERCHÉ CONSIDERATI CONTROPRODUCENTI – CHI VORREBBE PRENOTARE UNA VACANZA ORA? O COMPRARE UN’AUTO NUOVA? L’IMPATTO DELL’INSICUREZZA SUI PORTAFOGLI
VOLETE SAPERE PERCHÉ JUVENTUS-INTER E LE ALTRE PARTITE CHE SI DOVEVANO GIOCARE A PORTE CHIUSE SONO STATE RINVIATE? CI SONO 5 MILIONI DI BUONI MOTIVI, CIOÈ L’INCASSO CHE SAREBBE MANCATO ALLA SOCIETÀ BIANCONERA SE LA PARTITA SI FOSSE GIOCATA SENZA PUBBLICO – ANDREA AGNELLI DA GIORNI SPINGEVA MOLTO PER IL RINVIO DECRETATO OGGI UFFICIALMENTE DALLA LEGA…
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
DEPRESSO DUNQUE DIGITO – GLI ADOLESCENTI USANO TROPPO I SOCIAL E I CELLULARI E IL RISULTATO È CHE SONO TUTTI A RISCHIO DEPRESSIONE. LO SPIEGA UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI MONTREAL CHE HA COINVOLTO QUASI 4MILA RAGAZZI. VALE ANCHE IL COMPUTER - SPESSO I GENITORI SCAMBIANO I TANTI CONTATTI SUI SOCIAL COME SEGNO DI RELAZIONI ATTIVE, MA IN REALTÀ…