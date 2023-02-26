FLASH! - FIAMMA SATTA STA BENISSIMO E STA LAVORANDO AL MONTAGGIO DELLA SUA NUOVA "PASSEGGIATA" CON MARGHERITA BUY CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDI 6 MARZO SU RAITRE COME SEMPRE ALL'INTERNO DI “GEO”. LE NOSTRE IMPERDONABILI SCUSE A FIAMMA E AI LETTORI-
FLASH! - FIAMMA SATTA STA BENISSIMO E STA LAVORANDO AL MONTAGGIO DELLA SUA NUOVA "PASSEGGIATA" CON MARGHERITA BUY CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDI 6 MARZO SU RAITRE COME SEMPRE ALL'INTERNO DI “GEO”. LE NOSTRE IMPERDONABILI SCUSE A FIAMMA E AI LETTORI-
TRANQUILLI, I FERRAGNEZ NON SI LASCERANNO FACILMENTE: HANNO TROPPI AFFARI IN COMUNE! – TRA POST SPONSORIZZATI, CANZONI, CONTRATTI CON TV E PIATTAFORME E DIRITTI D’IMMAGINE, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GUADAGNANO CIRCA 20 MILIONI DI EURO ALL'ANNO. A QUESTO SI AGGIUNGONO LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI (COME LA VILLA SUL LAGO DI COMO DA 5 MILIONI CHE AVREBBERO APPENA ACQUISTATO) – TUTTI I BUSINESS DELLA COPPIA CHE DOPO SANREMO APPARE SCOPPIATA
DILETTA LEOTTA LANCIA UN MESSAGGIO ALL’UNIVERSO MASCHILE: C’È SPERANZA PER TUTTI! – LA BOMBASTICA CONDUTTRICE SCRIVE UNA LETTERA APERTA AL FIDANZATO, IL DISASTROSO PORTIERE LORIS KARIUS, PASSATO ALLA STORIA PER LE PAPERISSIME IN FINALE DI CHAMPIONS, CHE OGGI TORNA A GIOCARE DOPO DUE ANNI, NELLA FINALE DI CARABAO CUP TRA NEWCASTLE E UNITED – “LA TUA FORZA MI HA FATTO INNAMORARE DI TE. A VOLTE UN PASSO INDIETRO SERVE PER PRENDERE MEGLIO LA RINCORSA. ORA VOGLIO IL LIETO FINE” – VIDEO
L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA, MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON ABBIATE PAURA DELLA PAURA – IL SAGGIO DI DANIEL T. BLUMSTEIN “PAURA. LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA DALLA NATURA SELVAGGIA” SPIEGA COME QUESTO SENTIMENTO ABBIA INSEGNATO AI NOSTRI ANTENATI A ESSERE CAUTI, A FIUTARE I PERICOLI E A ELABORARE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA – SEBBENE I NOSTRI TIMORI NON SIANO PIU’ GLI STESSE DEI PROGENITORI PREISTORICI, IMPIEGHIAMO GLI STESSI MECCANISMI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI CHE 250 MILIONI DI ANNI FA ASSICURAVANO LA SALVEZZA AI NOSTRI ANTENATI – QUINDI, LA PROSSIMA VOLTA CHE VI SENTITE SPAVENTATI, SAPPIATE QUANTO CI HA PORTATI LONTANI…