FLASH! - FIAMMA SATTA STA BENISSIMO E STA LAVORANDO AL MONTAGGIO DELLA SUA NUOVA "PASSEGGIATA" CON MARGHERITA BUY CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDI 6 MARZO SU RAITRE COME SEMPRE ALL'INTERNO DI “GEO”. LE NOSTRE IMPERDONABILI SCUSE A FIAMMA E AI LETTORI

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DILETTA LEOTTA LANCIA UN MESSAGGIO ALL’UNIVERSO MASCHILE: C’È SPERANZA PER TUTTI! – LA BOMBASTICA CONDUTTRICE SCRIVE UNA LETTERA APERTA AL FIDANZATO, IL DISASTROSO PORTIERE LORIS KARIUS, PASSATO ALLA STORIA PER LE PAPERISSIME IN FINALE DI CHAMPIONS, CHE OGGI TORNA A GIOCARE DOPO DUE ANNI, NELLA FINALE DI CARABAO CUP TRA NEWCASTLE E UNITED – “LA TUA FORZA MI HA FATTO INNAMORARE DI TE. A VOLTE UN PASSO INDIETRO SERVE PER PRENDERE MEGLIO LA RINCORSA. ORA VOGLIO IL LIETO FINE” – VIDEO

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L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA,  MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO

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NON ABBIATE PAURA DELLA PAURA – IL SAGGIO DI DANIEL T. BLUMSTEIN “PAURA. LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA DALLA NATURA SELVAGGIA” SPIEGA COME QUESTO SENTIMENTO ABBIA INSEGNATO AI NOSTRI ANTENATI A ESSERE CAUTI, A FIUTARE I PERICOLI E A ELABORARE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA – SEBBENE I NOSTRI TIMORI NON SIANO PIU’ GLI STESSE DEI PROGENITORI PREISTORICI, IMPIEGHIAMO GLI STESSI MECCANISMI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI CHE 250 MILIONI DI ANNI FA ASSICURAVANO LA SALVEZZA AI NOSTRI ANTENATI – QUINDI, LA PROSSIMA VOLTA CHE VI SENTITE SPAVENTATI, SAPPIATE QUANTO CI HA PORTATI LONTANI…