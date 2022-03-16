FLASH! - UNA FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO, DI MAGNITUDO 7.3, HA COLPITO FUKUSHIMA, IN GIAPPONE. È STATO DIRAMATO UN ALLARME TSUNAMI – IL SITO È LO STESSO DOVE AVVENNE IL DISASTRO NUCLEARE, L’11 MARZO 2011-
FLASH! - UNA FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO, DI MAGNITUDO 7.3, HA COLPITO FUKUSHIMA, IN GIAPPONE. È STATO DIRAMATO UN ALLARME TSUNAMI – IL SITO È LO STESSO DOVE AVVENNE IL DISASTRO NUCLEARE, L’11 MARZO 2011-
IL DIVANO DEI GIUSTI - IL FILM DA VEDERE STASERA IN PRIMA SERATA IN CHIARO È “18 REGALI” DI FRANCESCO AMATO CON VITTORIA PUCCINI, BENEDETTA PORCAROLI E EDOARDO LEO - IN SECONDA SERATA RITROVATE VALENTINE DÉMY NELL’EROTICO DI JOE D’AMATO “CASA DI PIACERE”. PIUTTOSTO STRACULT LA COPPIA D’AMORE-MARCHIONI IN “DRIVE ME HOME” - MA IL FILM DELLA NOTTATA TEMO SIA “FAUSTO E FURIO” DI LUCIO GAUDINO, INTERPRETATO DALLA COATTISSIMA COPPIA COMICA ROMANA ENZO SALVI – MAURIZIO BATTISTA - VIDEO
AUTOSTRADE TORTUOSE - LA CORTE DEI CONTI SI METTE DI TRAVERSO ALLA VENDITA DI ASPI AL CONSORZIO CDP-BLACKSTONE-MACQUARIE. I GIUDICI HANNO CHIESTO NUOVI CHIARIMENTI E HANNO CONVOCATO PER DOMANI I RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO: NON RITENGONO SUFFICIENTI LE RISPOSTE DATE FINORA ALLE QUESTIONI SOLLEVATE SULLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE
“QUANDO ABRAMOVICH ACQUISTO’ IL CHELSEA NON MI RICORDO APPROFONDIMENTI PARTICOLARI IN INGHILTERRA" - CLAUDIO RANIERI, PRIMO ALLENATORE DI ROMAN IL RUSSO AL CHELSEA, SPIEGA: “NON DEVONO ESSERE I TIFOSI O GLI ALLENATORI A PREOCCUPARSI DA DOVE PROVENGA IL DENARO. NEL 2003 ABRAMOVICH SEMBRAVA UN RAGAZZINO AL PARCO GIOCHI MA LA SITUAZIONE ERA DIVERSA. ORA QUESTA GUERRA DEVE FARCI RIFLETTERE: LO SPORT NON È PIÙ UN’ISOLA FELICE”
CAFONALONE - TUTTA LA ROMA GAIA E DRAG, ALTERNATIVA AL BINARIO, SI SCAPICOLLA PER LA PRIMA DEL MUSICAL "TUTTI PARLANO DI JAMIE", STARRING GIANCARLO COMMARE IN VERSIONE OSSIGENATA - PRESENTE IL VERO JAMIE VESTITO COME UNA PRINCIPESSA SUL PISELLO. IN PLATEA CHRISTIAN DE SICA, ALESSANDRA MUSSOLINI, AYDA YESPICA, IL TRIO MERAVIGLIAO COLETTA-STRABIOLI-CONVERTINI, ARTURO BRACHETTI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
LA NOSTALGIA NON È SEMPRE CANAGLIA – IL SENTIMENTO LEGATO ALLA VISIONE DI SCENE FELICI DEL PASSATO RIDUCE LA PERCEZIONE DEL DOLORE – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF NEUROSCIENCE”, IL RICORDO INDUCE LA LIBERAZIONE DI DOPAMINA, L'ORMONE DEL PIACERE, E L'ATTIVAZIONE DELL'AMIGDALA, IL CENTRO DELLE EMOZIONI: IN QUESTO MODO, LA VISTA DI SCENE FELICI RISVEGLIA LA MEMORIA E INDUCE SENTIMENTI CHE…