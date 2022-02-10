FLASH! - FRANCESCO SALVI: “STOP ALLE MASCHERINE, PICCO DI VENDITE PER I DENTIFRICI” (GIORGIO DELL’ARTI SU “OGGI”)-
FLASH! - FRANCESCO SALVI: “STOP ALLE MASCHERINE, PICCO DI VENDITE PER I DENTIFRICI” (GIORGIO DELL’ARTI SU “OGGI”)-
FLASH! - IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SOLO NEL 2021 PFIZER HA FATTURATO PIÙ DI 80 MILIARDI DI DOLLARI. SOPRATTUTTO GRAZIE AL COVID. ORA HA DICHIARATO UN ESUBERO DI 130 LAVORATORI NELLO STABILIMENTO DI CATANIA, CHE PRODUCE FARMACI ASSAI MENO RICHIESTI DEL 2019. SOPRATTUTTO A CAUSA DEL COVID. NON È STATA ANCORA SCOPERTA, A QUANTO PARE, UNA MEDICINA CONTRO LA MIOPIA DEL CAPITALISMO…”
“LA COPPA DEL MONDO OGNI DUE ANNI È UNA ASSURDITÀ POPULISTA CHE DISTRUGGEREBBE IL CALCIO” – IL PRESIDENTE DELLA UEFA CEFERIN SPARA A ZERO SU INFANTINO CHE HA COLLEGATO IL MONDIALE BIENNALE AL TEMA DEI MIGRANTI: "UN'AFFERMAZIONE CHE NON MERITA COMMENTI" – “LA SUPERLEGA? AD OGGI NON ABBIAMO RAPPORTI CON LA JUVENTUS, IL REAL E IL BARÇA. NELLO STESSO MODO IN CUI LA TERRA È PIATTA, PENSANO ANCORA CHE LA SUPERLEGA ESISTA…” - "AGNELLI? SE MI CHIEDESSE UN INCONTRO, MI SIEDEREI..."
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UN GRUPPO DI SCIENZIATI SPERIMENTA L’USO DEI VIDEOGIOCHI PER STIMOLARE LE CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO E SUPERARE LA DISLESSIA – “IL PERSONAGGIO DEVE COMPIERE UNA SERIE DI AZIONI PER CONQUISTARE NUOVE CAPACITÀ. IN QUESTO MODO ALLENA ATTENZIONE, PIANIFICAZIONE, MEMORIA E COORDINAZIONE” – I PRIMI RISULTATI MOSTRANO MIGLIORAMENTI NELL’ABILITÀ DI LETTURA E NELLA MEMORIA E ORA IL GRUPPO DI RICERCA STA VALUTANDO SE...