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TRUMP NON A CASO HA RIMANDATO DI UN GIORNO L’ANNUNCIO DI ESSERE INFETTO. I CONTRASTI NEL SUO INNER CIRCLE SONO VIOLENTISSIMI. IVANKA E IL MARITO SONO PER UN ABBASSAMENTO DEI TONI. MELANIA È INVIPERITA PER LA RELAZIONE (UNA DELLE TANTE) DI TRUMP CON LA CONSIGLIERA ED EX MODELLA HOPE HICKS CHE L’HA CONTAGIATO (E LUI SAPEVA DELLA SUA POSITIVITÀ). MA DONALD NON PUÒ STERZARE COME BORIS JOHNSON E AMMETTERE: HO SBAGLIATO A NEGARE IL VIRUS. PER TRUMP, PRIVO DEI DUELLI TV, LA RIMONTA DIVENTA DIFFICILE…

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“LA MIA DROGA È SEMPRE STATA FARE IL CULO A TUTTI SUL PARQUET” – VITA, CANESTRI, DONNE E GANG BANG DI GIANMARCO POZZECCO, GENIO IMMARCABILE DEL BASKET ITALIANO – LA NOTTE CON SAMANTHA DE GRENET, I 4 ANNI CON LA CACCIATORI E UN’ORGIA FANTOZZIANA: “LA NERA MI STRACCIÒ UN BOCCHINO EPICO. TRA TUTTO, COMPRESO RIVESTIRMI E ACCENDERE LA TV C’AVRÒ MESSO 18 SECONDI NETTI” – LA ZINGARATA DEGNA DI "AMICI MIEI" CON ANDREA MENEGHIN AL COMPLEANNO DEL CARDINAL MARTINI – IL PARAGONE CON TOTTI - LIBRO+VIDEO

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