FLASH! IN FRANCIA CI SONO STATI 16.972 NUOVI CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE. NON ERANO MAI STATI COSÌ TANTI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS NEL PAESE-
FLASH! IN FRANCIA CI SONO STATI 16.972 NUOVI CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE. NON ERANO MAI STATI COSÌ TANTI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS NEL PAESE-
TRUMP NON A CASO HA RIMANDATO DI UN GIORNO L’ANNUNCIO DI ESSERE INFETTO. I CONTRASTI NEL SUO INNER CIRCLE SONO VIOLENTISSIMI. IVANKA E IL MARITO SONO PER UN ABBASSAMENTO DEI TONI. MELANIA È INVIPERITA PER LA RELAZIONE (UNA DELLE TANTE) DI TRUMP CON LA CONSIGLIERA ED EX MODELLA HOPE HICKS CHE L’HA CONTAGIATO (E LUI SAPEVA DELLA SUA POSITIVITÀ). MA DONALD NON PUÒ STERZARE COME BORIS JOHNSON E AMMETTERE: HO SBAGLIATO A NEGARE IL VIRUS. PER TRUMP, PRIVO DEI DUELLI TV, LA RIMONTA DIVENTA DIFFICILE…
UNA REPUBBLICA SFONDATA SUL LAVORO – NON APPENA CADRÀ IL BLOCCO DECISO DAL GOVERNO CI SARÀ UN’ONDATA INARRESTABILE DI LICENZIAMENTI – MENTRE I GRANDI GRUPPI STANNO FACENDO ACCORDI PER LE USCITE VOLONTARIE, PER LE PICCOLE INDUSTRIE DEL NORD SARÀ INEVITABILE LASCIARE A CASA IL PERSONALE O FALLIRE
“LA MIA DROGA È SEMPRE STATA FARE IL CULO A TUTTI SUL PARQUET” – VITA, CANESTRI, DONNE E GANG BANG DI GIANMARCO POZZECCO, GENIO IMMARCABILE DEL BASKET ITALIANO – LA NOTTE CON SAMANTHA DE GRENET, I 4 ANNI CON LA CACCIATORI E UN’ORGIA FANTOZZIANA: “LA NERA MI STRACCIÒ UN BOCCHINO EPICO. TRA TUTTO, COMPRESO RIVESTIRMI E ACCENDERE LA TV C’AVRÒ MESSO 18 SECONDI NETTI” – LA ZINGARATA DEGNA DI "AMICI MIEI" CON ANDREA MENEGHIN AL COMPLEANNO DEL CARDINAL MARTINI – IL PARAGONE CON TOTTI - LIBRO+VIDEO
CAFONALINO DEI “SEGRETI DEL MARE” – PIERO ANGELA A 91 ANNI È ANCORA BELLO ARZILLO E INCANTA LA PLATEA DEI MERCATI TRAIANEI CON UNO SHOW DEDICATO ALLE MERAVIGLIE DEGLI OCEANI - ALLA TERRAZZA SUI FORI C’ERANO LUIGI ABETE, MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, LUISA TODINI E TIBERIO TIMPERI – CON IL DIVULGATORE SUL PALCO C’ERA ANCHE IL FOTOGRAFO ALBERTO LUCA RECCHI, IL PREZZEMOLINO STRABIOLI E LE NOTE JAZZ DI DANILO REA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…