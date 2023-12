6 dic 2023 15:33

FLASH! - IN GALLERIA LE VALIGIE, ALLA SCALA GLI SCATOLONI – CHI SI LAMENTA DELL’ORRENDO ALBERO DI GUCCI IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE, NON HA VISTO QUELLO DI SEPHORA DAVANTI AL TEATRO: UN ALLESTIMENTO FATTA DI SCATOLE CON UNA STELLA IN CIMA CHE FA RIMPIANGERE IL VECCHIO “SPELACCHIO” DI ROMA. NON ERA MEGLIO LASCIARE SGUARNITO IL PASSAGGIO, IN VISTA DELLA PRIMA DI DOMANI?