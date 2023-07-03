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FLASH! IL GENERALE MICHELE CARBONE, OGGI COMANDANTE INTERREGIONALE DELL’ITALIA MERIDIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DELLA DIA. AL SUO POSTO, NEI PRESSI DEL COMANDO GENERALE, SI SUSSURRA ANDREBBE IL GENERALE VITO AUGELLI…-
MOLTI SONO RIMASTI SENZA PAROLE DOPO AVER VISTO, SULLE PAGINE DI “REPUBBLICA” DI IERI, LA LETTERA CON CUI PIER SILVIO BERLUSCONI SI RACCONTA, SNOCCIOLANDO LA SUA PASSIONE PER LO SPORT, PER I RAPPORTI SOCIALI (“PARLARE CON LA GENTE MI DÀ CALORE”) E RIVENDICANDO LA SOMIGLIANZA AL CAV ("SONO FIGLIO DI MIO PADRE"). PERCHÉ "PIERDUDI" SI È SENTITO IN DOVERE DI “DIALOGARE” CON UN QUOTIDIANO DA SEMPRE OSTILE ALLA DINASTY DI ARCORE? PER DUE RAGIONI: RIVENDICARE, D'ACCORDO CON MARINA, IL SUO NUOVO RUOLO DI CAPOFAMIGLIA E RIDIMENSIONARE IL FRATELLASTRO LUIGI CHE, GIORNO DOPO GIORNO, STA ACQUISENDO CONSENSI E LEADERSHIP DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA ALLARGATA DI ARCORE…
FLASH - UNA PARTE DI FRATELLI D’ITALIA NON CI PENSA MINIMAMENTE A IMMOLARSI PER DIFENDERE DANIELA SANTADECHÈ, TRAVOLTA DALLO SCANDALO SULLA GESTIONE DELLE SUE AZIENDE - A NON TOLLERARE LA “PITONESSA” E’ IL GRUPPO DEI “GABBIANI” CAPITANATO DA FABIO RAMPELLI - I DURI E PURI DEL PARTITO OGGI SBUFFANO INFASTIDITI: "MA CHI LA CONOSCE? CHI L'HA MAI VISTA?" - CONOSCONO BENE LE PIROETTE POLITICHE DELLA SANTANCHÉ, SOTTO L'OMBRELLO DI IGNAZIO LA RUSSA: DA BERLUSCONI A FINI, DA SALVINI A MELONI... – LA REPLICA DI RAMPELLI: “SMENTISCO CATEGORICAMENTE DI ESSERE ALLA GUIDA DI UNA FRONDA CONTRO LA SANTANCHE'”
IL CASO MICCICHÈ È IL SEGNALE CHE DENTRO FORZA ITALIA È PARTITO IL TUTTI CONTRO TUTTI - PERCHÉ LA SPUTTANESCION È PARTITA ORA, QUANDO LE INTERCETTAZIONI SUL PRESUNTO ACQUISTO DI COCAINA DA MARIO DI FERRO (E LE GITE IN AUTO BLU) RISALGONO ALLA FINE DEL 2022? UNA COSA DEL GENERE CON SILVIO BERLUSCONI ANCORA IN VITA NON SAREBBE SUCCESSA. LA DEBOLEZZA DI TAJANI È LAMPANTE E LA SUA POLTRONA È SOTTO ATTACCO: A VOLERLO SABOTARE NON È SOLO IL TRIO RONZULLI-MULÈ-CATTANEO. L’EX MONARCHICO HA ALTRI AVVERSARI, TRA CUI OCCHIUTO E SCHIFANI…
FLASH - RUMORS SUL CASO GILETTI-BAIARDO-LA7. QUALCHE LINGUA VELENOSA SOSTIENE CHE, SOTTO SOTTO, IL CONDUTTORE SPERI CHE I MAGISTRATI (CHE IERI HANNO ASCOLTATO URBANO CAIRO PER 4 ORE SULLA CHIUSURA DI “NON E’ L’ARENA”, NELL’AMBITO DELLE INDAGINI SUI PRESUNTI MANDANTI DELLE STRAGI MAFIOSE DEL ‘92-‘93) RICONOSCANO CHE LA SOSPENSIONE DELLA SUA TRASMISSIONE SIA STATA IN REALTÀ UN LICENZIAMENTO - COSI’ FOSSE, GILETTI POTREBBE FAR CAUSA A CAIRO E INTASCARE UN BEL GRUZZOLO...
DAGOREPORT! - A BRUXELLES SUI MIGRANTI LA SORA GIORGIA FA LA FURBETTA, CANTA VITTORIA IN COMMISSIONE E SI RITROVA AL CONSIGLIO EUROPEO CON LE PIVE NEL SACCO: SAPEVA BENISSIMO CHE I SUOI “ALLEATI” MORAWIECKI E ORBAN ERANO CONTRARI – ALLA FINE LA MINACCIA BIONDA SARÀ COSTRETTA AD ABBASSARE LE PENNE E FIRMARE IL MES – DONZELLI E' PRONTO PER "ZELIG" - PS. DITE ALLA PREMIER DI EVITARE DI PARLARE MALE DI DRAGHI A BRUXELLES. A QUELLE LATITUDINI, LO CONSIDERANO UN MITO…