FLASH - IL GHANA, CHE PRODUCE 170MILA BARILI DI PETROLIO AL GIORNO, È COSTRETTO A IMPORTARE OGNI ANNO MILIARDI DI DOLLARI IN CARBURANTE (DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)-
FLASH - IL GHANA, CHE PRODUCE 170MILA BARILI DI PETROLIO AL GIORNO, È COSTRETTO A IMPORTARE OGNI ANNO MILIARDI DI DOLLARI IN CARBURANTE (DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)-
DAGOREPORT - ‘’FATTE 'NA PIPPA AR CERVELLO’’ – ‘’SEI BRUTTO DE NATURA O USI 'NA CREMA?’’ – ‘’DI' 'STA STRONZATA PRIMA CHE TE VA 'N PERITONITE’’ – ‘’STO COSI' 'NCAZZATA CHE LI GLOBBULI ROSSI ME STANNO A EVAPORA'…’’ - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI - PRIMA PARTE
DAGOREPORT – PER VINCERE IL PREMIO STREGA 2024 CI VUOLE “L’ETÀ FRAGILE” DI UNA DONNA EINAUDIANA, DONATELLA DI PIETRANTONIO: STORIA DI UNA FAMIGLIA ABRUZZESE SOSPESA NEL SEGRETO DEL TRAUMA, IDEALE PER LE PROF DI LICEO CHE VOGLIONO SENTIRSI AL DI SOPRA DELLA MEDIA BECERA DEL PAESE - FA ABBASTANZA INTELLÒ PER ESSERE CITATO IN QUALCHE SERATA IN TERRAZZA, CON COMMENTI TIPO “STRAZIANTE” E “BELLISSIMO”, IL LIBRO DI CHIARA VALERIO, LA SCHLEIN DELLA LETTERATURA SENZA LETTERE, EREDE DEI VESTITI DELLA QUEER MURGIA CHE SEMBRA NATA PER FARE DEL NIENTE UNA SUPERCAZZOLA…
DAGOREPORT – È STATO L’OMBRA DI SILVIO BERLUSCONI. ANTONIO BATTAGLIA, DETTO NINO, È UN EX CARABINIERE IN ASPETTATIVA, CHE DAL 1990 HA RICOPERTO IL RUOLO DI CAPOSCORTA DEL CAV - PASSATO A MIGLIOR VITA IL SIRE DI ARCORE, L'AITANTE BATTAGLIA ORA SI DIVIDE TRA LA "VEDOVA" MARTA FASCINA E LA RUSSA, IL PIÙ BERLUSCONIANO TRA I “CAMERATI”: FU IGNAZIO A LIMARE CON SILVIO LA LISTA DEI MINISTRI CHE AVREBBE AVUTO FORZA ITALIA. E QUANDO LA DUCETTA SI OPPOSE A LICIA RONZULLI...
DAGOREPORT - SE “IL MESSAGGERO” PIANGE, “IL GIORNALE” NON RIDE. L’EDITORE IN CAPO, ANTONIO ANGELUCCI, DEPUTATO DELLA LEGA MA SOTTO SOTTO “CUOR DI MELONI”, PRETENDE DI SCEGLIERE PERSONALMENTE GLI EDITORIALISTI DEI SUOI GIORNALI, CASSANDO LE FIRME SGRADITE: IN PRIMA FILA, AUGUSTO MINZOLINI – IN COMPENSO ANGELUCCI È STATO TRAFITTO DA UNA BRUCIANTE “COTTA” PER IL NUOVO DIRETTORE DEL “TEMPO”, IL SINUSOIDALE TOMMASO CERNO - DOPO LA FATIDICA DATA DEL 9 GIUGNO SONO IN MOLTI, TRA GLI “ADDETTI AI LIVORI”, A PRONOSTICARE UN RIMESCOLAMENTO DI POLTRONE APICALI NELL’IMPERO EDITORIALE DI ANGELUCCI
DAGOREPORT – AI CAMERATI D'ITALIA GIAMPAOLO ROSSI HA FATTO PRESENTE CHE E' DISPONIBILE A DISCUTERE IL FUTURO ORGANIGRAMMA DI MAMMA RAI MA PRETENDE PER SE' L'ULTIMA PAROLA. INOLTRE NON VUOLE UN DG TRA LE PALLE. AL MASSIMO, UN COORDINATORE UNICO DEI GENERI (IN POLE, STEFANO COLETTA). ALTRIMENTE LA RAI SPARISCE, SCARICANDO TUTTE LE COLPE SU ROBERTO SERGIO – A RENDERLO INTRANSIGENTE IL RANCORE DEI DIPENDENTI DI DESTRA RIUNITI NEL SINDACATO UNIRAI, CHE SOGNANO DI FARE CARRIERA - IN BASE AI VOTI DEL 9 GIUGNO, AVVERRA' LA SPARTIZIONE DEI POSTI TRA GLI ALLEATI DI GOVERNO...