FLASH - GIA' DUE ORA PRIMA DELL'ANNUNCIO (ALLE 2,40!), ALBERTO DANDOLO SPARAVA LA VITTORIA DI DIODATO. UN'ORA DOPO TOCCAVA A SKYTG24: ERA TUTTO GIA' DECISO?-
FLASH - GIA' DUE ORA PRIMA DELL'ANNUNCIO (ALLE 2,40!), ALBERTO DANDOLO SPARAVA LA VITTORIA DI DIODATO. UN'ORA DOPO TOCCAVA A SKYTG24: ERA TUTTO GIA' DECISO?-
SE SALVINI NON PASSA ALL'INCASSO, SCADE - IL LEGHISTA NON HA RELAZIONI CON LE CANCELLERIE INTERNAZIONALI E QUESTO SARA' SEMPRE UN LIMITE NELLA SUA CORSA A PALAZZO CHIGI - IL TIMORE NEL CARROCCIO E' CHE LA LEGISLATURA A TRAZIONE CONTECASALINO POSSA FRIGGERE SALVINI E APRIRE LO SPAZIO IN ITALIA PER “UN UOMO NUOVO” (GIORGETTI?) - DOPO TANTA RINCORSA E "ZERO TITULI", D'UN TRATTO ANCHE “IL CAPITANO” RISCHIEREBBE DI APPARIRE SUPERATO…
SE LUXOTTICA RENDE MENO, MEJO LA FINANZA - LEONARDO DEL VECCHIO PUNTA A OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SALIRE FINO AL 20% IN MEDIOBANCA, DAL 9,7% ACQUISITO CON LA HOLDING DELFIN. ALCUNI SUOI RAPPRESENTANTI AVREBBERO AVUTO “COLLOQUI INFORMALI” IN BANCA D'ITALIA E IN BCE PER UNA “RICHIESTA PRELIMINARE DI INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE”
LA VERSIONE DI MUGHINI - HAI UN GOL DI VANTAGGIO, GRAZIE A UNA MERAVIGLIA DI CR7, CAPITALIZZALO. E INVECE LA JUVE 2019-2020 È RIUSCITA A PRENDERE DUE GOL DAL VERONA IN VENTI MINUTI, UNO PIÙ SCIOCCO DELL’ALTRO - E COMUNQUE SARRI, CHE TANTI MIEI AMICI JUVENTINI CROCIFIGGONO, NON C’ENTRA NULLA. IN CAMPO VANNO I GIOCATORI
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
UN PROVETTA PER DUE OVULI – AVERE FIGLI DA DUE MADRI? IN ITALIA NON È POSSIBILE, MA BASTANO UN VIAGGIO IN SPAGNA E 5MILA EURO PER ACCEDERE AL “METODO ROPA” CHE CONSENTE DI "CREARE" IL FETO GENETICAMENTE APPARTENENTE A DUE DONNE: IN PRATICA C’È UNA DONATRICE CHE OFFRE I SUOI OVULI MENTRE LA COMPAGNA ACCOGLIE NEL PROPRIO UTERO L’EMBRIONE OTTENUTO DALLA FECONDAZIONE IN VITRO – E PER IL DONATORE DI SPERMA C’È…