FLASH! IL GOVERNO VALUTA IL DIVIETO ASSOLUTO DI ATTIVITA' SPORTIVA ALL'APERTO. L'ANNUNCIO DI SPADAFORA - IN UN PAESE DI "INDIVANADOS" COME L'ITALIA IN CUI UN GIOVANE SU 4 E' SEDENTARIO E SOVRAPPESO, VEDERE UN ESERCITO DI "RUNNER" IMPROVVISATI IN QUESTI GIORNI DI QUARANTENA E' FRANCAMENTE UNA BARZELLETTA...

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L'ITALIA ERA TOTALMENTE IMPREPARATA ALL'EMERGENZA SANITARIA/1 - LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI METTE ONLINE L'ELENCO DEI CADUTI NELLA GUERRA AL CORONAVIRUS: ''I MORTI NON FANNO RUMORE, NON FANNO PIÙ RUMORE DEL CRESCERE DELL’ERBA, SCRIVEVA UNGARETTI. EPPURE, I NOMI DEI NOSTRI AMICI, DEI NOSTRI COLLEGHI, MESSI QUI, NERO SU BIANCO, FANNO UN RUMORE ASSORDANTE. NON POSSIAMO PIÙ PERMETTERE CHE I NOSTRI MEDICI, I NOSTRI OPERATORI SANITARI, SIANO MANDATI A COMBATTERE A MANI NUDE. È UNA LOTTA IMPARI, CHE FA MALE A NOI, FA MALE AI CITTADINI''