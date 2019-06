NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DEL WEB – SE SIETE DIPENDENTI DA COMPUTER, SMARTPHONE E VIDEOGIOCHI SAPPIATE CHE A MILANO C’È UN AMBULATORIO SPECIALIZZATO PER DISINTOSSICARSI – I MALATI DI INTERNET (I PIÙ GRAVI SONO UNDER 15) AFFRONTANO UN PROCESSO DI "DIGITAL DETOX" E IMPARANO A CAPIRE CHE ANSIA, STRESS, INSONNIA, IRRITABILITÀ, DISTURBI DELL'UMORE E DELL'ATTENZIONE, MA ANCHE DEPRESSIONE E ATTACCHI DI PANICO, NON SONO ALTRO CHE...