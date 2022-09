QUANDO DI MAIO OFFRI’ ALLA RAGGI UN MINISTERO (DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DELLA FAMIGLIA) PER NON FARLA RICANDIDARE A ROMA – NEL LIBRO DI EMANUELE BUZZI SUL M5S, IL RACCONTO DELLE CONVULSE TRATTATIVE PER IL CONTE TER CON UN MOVIMENTO SPACCATO. LA EX SINDACA DI ROMA È IN SCADENZA DI MANDATO E VUOLE RICANDIDARSI. UNA PARTE DEL GRUPPO ROMANO (ROBERTA LOMBARDI&CO) LA AVVERSA E GIOCA DI SPONDA CON IL PD. ECCO COME RISPOSE “VIRGY” ALL’OFFERTA DI DI MAIO