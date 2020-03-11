FLASH - HARVEY WEINSTEIN E' STATO CONDANNATO A 23 ANNI DI PRIGIONE...-
FLASH - HARVEY WEINSTEIN E' STATO CONDANNATO A 23 ANNI DI PRIGIONE...-
DALLA COREA DEL NORD FINO ALLA GROENLANDIA: QUALI SONO GLI STATI CHE ANCORA NON DICHIARANO CASI DI CORONAVIRUS – UN CASO IN TURCHIA. ANKARA DA QUANDO E’ INIZIATA LA CRISI NON HA FORNITO ALCUN DATO SULL’EPIDEMIA. INOLTRE NON SONO PREVISTE PARTICOLARI MISURE CONTENITIVE ALL’INTERNO, NONOSTANTE IL PAESE SIA MOLTO VICINO ALL’IRAN, TEATRO DI UNO DEI FOCOLAI PIÙ GROSSI. MANCANO POI ALL’APPELLO MOLTI STATI AFRICANI...
ORA CHE SUCCEDE AI LAVORATORI? – VA BENE LO SMART WORKING, MA PER CERTE CATEGORIE COME OPERAI O ADDETTI ALLA RISTORAZIONE È IMPOSSIBILE. E ALLORA CHE SUCCEDE? LE AZIENDE PER LORO NON POSSONO CHE RICORRERE ALLE FERIE FORZATE O AL CONGEDO O AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. L’ULTIMA PAROLA SPETTA SEMPRE AL…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL VIRUS DELLE BUFALE – L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SI È AFFRETTATO A SMENTIRE LA MINCHIATA SECONDO LA QUALE IL COVID-19 SI TRASMETTE ATTRAVERSO L’ACQUA DEL RUBINETTO: “LE CORRENTI PRATICHE DI DEPURAZIONE SONO EFFICACI NELL’ABBATTIMENTO DEL VIRUS, DATI I TEMPI DI RITENZIONE E I FENOMENI DI…”