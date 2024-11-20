FLASH - IN ITALIA IL FRUITORE MEDIO DI PORNOGRAFIA ONLINE È UOMO, HA 35 ANNI, RESTA SUL SITO PER NOVE MINUTI E MEZZO, DATI PORNHUB – ("VANITY FAIR". DA "ANTEPRIMA, LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL'ARTI")-
FLASH - IN ITALIA IL FRUITORE MEDIO DI PORNOGRAFIA ONLINE È UOMO, HA 35 ANNI, RESTA SUL SITO PER NOVE MINUTI E MEZZO, DATI PORNHUB – ("VANITY FAIR". DA "ANTEPRIMA, LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL'ARTI")-
FLASH! NON BASTAVANO I CANNONEGGIAMENTI DI GRILLO E I CALCIONI DI VIRGINIA RAGGI E DANILO TONINELLI, AD OSTACOLARE IL PROGETTO POLITICO DI GIUSEPPE CONTE ARRIVA ANCHE LA SUA EX COCCA CHIARA APPENDINO - L'EX SINDACA DI TORINO HA UCCELLATO OGNI IPOTESI DI ALLEANZA COL PD ("I DEM CI STANNO FAGOCITANDO") METTENDO NEI CASINI PEPPINIELLO ALLA VIGILIA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL M5S...
DAGOREPORT - LA VENDETTA DI ELON MUSK CALA SU BIG TECH: LE PRIME MOSSE CONTRO GOOGLE DELLA FCC, L’ENTE REGOLATORE DELLE TELECOMUNICAZIONI AMERICANE, SONO IL SEGNALE DELLA FURIA DI MR. TESLA CONTRO I COLOSSI DELLA SILICON VALLEY, VICINI AL PARTITO DEMOCRATICO, CHE L’HANNO SEMPRE OSTEGGIATO – LO STRAPOTERE DI MUSK NELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP: HA POSTO VETI ANCHE SUL FUTURO SEGRETARIO AL TESORO (SI È OPPOSTO ALL’AD DI JP MORGAN, JAMIE DIMON...)
FLASH – SI VOCIFERA CHE MARINA BERLUSCONI SI STIA ANCORA RIPRENDENDO DALLA TRASFERTA ROMANA DEL 23 OTTOBRE, IN CUI HA INAUGURATO IL BOOKSHOP MONDADORI ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI. IL BAGNO DI FOLLA, CURIOSI E GIORNALISTI L’HA DESTABILIZZATA AL PUNTO DA SPINGERLA A CERCARE “PROTEZIONE” AGGRAPPANDOSI ALLA BURROSA SERENA BORTONE. A CONFERMA CHE LA CAVALIERA, FIN TROPPO TIMIDINA, FA BENISSIMO A TENERSI LONTANA DAI RIFLETTORI E DALLA POLITICA...
FLASH! – IN FRANCIA VIENE DATA PER CERTA LA CONDANNA DI MARINE LE PEN NEL PROCESSO SULL’UTILIZZO IMPROPRIO DI FONDI EUROPEI – ANCHE A PARIGI, DUNQUE, SI UTILIZZA LA VIA GIUDIZIARIA PER RISOLVERE UN PROBLEMA POLITICO – STAVOLTA LO ZAMPINO NON L'HA MESSO L'ELISEO, MA IL POTENTE DEEP STATE FRANCESE, CHE NON STA DALLA PARTE DI MACRON, MA SICURAMENTE È CONTRO LA DUCIONA D’OLTRALPE...