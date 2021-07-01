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FLASH! ITALIA-SPAGNA: 5-3 AI RIGORI. SIAMO IN FINALE! DAL DISCHETTO SBAGLIANO LOCATELLI, DANI OLMO E MORATA. AZZURRI IN FINALE CONTRO LA VINCENTE DI INGHILTERRA-DANIMARCA...- -
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RAFFAELLA SECRETS – LA CARRA’ NON AVEVA VOLUTO CHE TRAPELASSE NULLA DELLA MALATTIA CHE L'AVEVA COLPITA NEGLI ULTIMI MESI - ERA DIVENTATA MAGRISSIMA E NELLE ULTIME ORE HA CHIESTO UNA SEMPLICE BARA DI LEGNO GREZZO E UN'URNA PER CONTENERE LE SUE CENERI. ERA RIUSCITA A NASCONDERE IL SUO STATO DI SALUTE ANCHE AI VICINI. DA TEMPO NON SOLO MANCAVA DALLA TELEVISIONE, MA ANCHE DA CASA…
“SE BERLUSCONI DIVENTASSE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SAREBBE BELLISSIMO” - LINO BANFI SCENDE IN CAMPO PER SILVIO: “LEGGO DI QUESTA POSSIBILITÀ E NE SAREI DAVVERO FELICE, MA GLIELO CHIEDERÒ DI PERSONA PERCHÉ OGNI ANNO, DA QUARANT’ANNI, MI TELEFONA L’11 LUGLIO, CHE È IL GIORNO DEL MIO COMPLEANNO, E MI DICE…” - “CHISSÀ, MAGARI SI INVENTA UNA NUOVA ONOREFICENZA PER ME…”
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 907 NUOVI CASI E 24 DECESSI, CON 192.424 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,5% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 54,3 MILIONI CON PIÙ DI 21,2 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 39,26% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “NON È FINITA. LO TESTIMONIANO ANCHE I NUMERI DI ALTRI PAESI EUROPEI E DEL MONDO CHE VEDONO I CONTAGI RISALIRE NONOSTANTE L’ALTO TASSO DI VACCINAZIONI”