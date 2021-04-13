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LA BUONA “NOVELLA” – “DOBBIAMO RIMETTERCI INSIEME. FACCIAMO QUESTA COSA PAZZA” – ASIA E MORGAN DOPO 15 ANNI CI RIPROVANO? I DUE SCATENATI SU "CLUBHOUSE" SNOCCIOLANO ANEDDOTI SU SGARBI (“SI TIRA LE PALLE FINO AL PETTO E CI RIDE”) E STALLONE (“IN UNA PAUSA SUL SET SI DIMENTICÒ IL MICROFONO MENTRE GLI FACEVANO UN POMPINO"). LEI FA MEA CULPA SUL METOO “CHE HA DISTRUTTO MARILYN MANSON” E LUI SI INCAZZA PERCHÉ… - BRANDO GIORGI HA AVUTO UNA SIMPATIA PER LA ISOARDI? RAFFAELLA FICO E ROCCO SIFFREDI - VIDEO

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