FLASH! “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “HACKERATO L'ACCOUNT INSTAGRAM DI GIORGIA MELONI. ‘SALVINIMERDA123’ ERA UN PO' PREVEDIBILE COME PASSWORD” (“LA PALESTRA”/LUDOVICO CARTA)-
FLASH! “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “HACKERATO L'ACCOUNT INSTAGRAM DI GIORGIA MELONI. ‘SALVINIMERDA123’ ERA UN PO' PREVEDIBILE COME PASSWORD” (“LA PALESTRA”/LUDOVICO CARTA)-
BIENNALE NEL CANALE – PRIMA NOMINA DI BUTTAFUOCO: UNA AUTRICE TELEVISIVA, TAMARA GREGORETTI – DEL RESTO, COSA ASPETTARSI DA UN MUSULMANO ALLA GUIDA DELLA PIÙ INTERNAZIONALE DELLE RASSEGNE CON UN CURRICULUM DA DIRETTORE DEL TEATRO COMUNALE DI CATANIA? - IL CURRICULUM DELLA GREGORETTI E' PURE PEGGIO: DOVE SONO I TITOLI PER SEDERSI AL TAVOLO DEL CONSIGLIO DELLA BIENNALE PER DIRE LA SUA SULLE RASSEGNE DI ARTE, TEATRO, DANZA, MUSICA, ARCHITETTURA?
DAGOREPORT - QUEL DRONE FICCANASO CHE HA SPIATO LA VILLA TORINESE DI JOHN ELKANN DA PARTE DI UNA TROUPE DI ‘’PORTA A PORTA’’ A COSA MIRAVA? PER IMMORTALARE VILLA FRESCOT NON C’È BISOGNO DI SCOMODARE UN FILM MAKER IN-DRONATO, BASTA ANDARE SU GOOGLE MAP... - A TORINO SI VOCIFERA CHE IL FATTACCIO SIA ACCADUTO GIOVEDÌ SCORSO MENTRE ERA IN CORSO UN RICEVIMENTO DI JOHN ELKANN NEL GIARDINO DI VILLA FRESCOT, CHE ATTOVAGLIAVA OSPITI MOLTI IMPORTANTI, PRESENTI ANCHE ALCUNI MAGNATI STRANIERI NON IDENTIFICATI - ORA PENDE SULLA TESTA DELLA RAI UNA QUERELA DI ELKANN E UN’INCHIESTA DEL GARANTE PER LA PRIVACY. EPPURE, PER QUALSIASI INFORMAZIONE VESPA AVEVA ACCANTO LA MOGLIE AUGUSTA IANNINI CHE DAL 2012 AL 2020 È STATA VICEPRESIDENTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY...
DAGOREPORT - IL PIANO DIABOLICO DI PIER SILVIO BERLUSCONI: INGAGGIARE ORA AMADEUS PER POI SFILARE ALLA RAI IL FESTIVAL DI SANREMO A PARTIRE DAL 2026 – L’ACCORDO TRA VIALE MAZZINI E IL COMUNE LIGURE SCADE NEL 2025: LA RAI NON È TITOLARE DEL MARCHIO, MA SOLO “MEDIA PARTNER”. CHE SUCCEDEREBBE SE IL BISCIONE SI PRESENTASSE AGLI AMMINISTRATORI SANREMESI CON UN'OFFERTA ECONOMICA SUPERIORE A QUELLA GARANTITA DALLA TV PUBBLICA?
DAGONOTA - IL FONDO MERLYN ANNUNCIA CHE PRESENTERÀ UNA SUA LISTA DI MAGGIORANZA PER TIM, E PIETRO LABRIOLA, VOLA A PARIGI. L’AD, SU MANDATO DEL GOVERNO, STA CERCANDO DI TROVARE UN ACCORDO CON VIVENDI, PRIMO AZIONISTA DELLA COMPAGNIA. SARÀ LA POSIZIONE DI BOLLORÈ, INFATTI, A DETERMINARE IL FUTURO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VENDITA DI RETE, BRASILE E TIM CONSUMER: IL PIANO ALTERNATIVO DEL FONDO DI BARNABA PER VENDERE A PEZZI QUELLO CHE RESTERA' DI TIM…
DAGOREPORT – A SETTEMBRE, CON L’ADDIO DI FEDELE CONFALONIERI ALLA PRESIDENZA DI MEDIASET, L'INFORMAZIONE DEL BISCIONE NON SARÀ PIU' COME PRIMA – CESARA BUONAMICI AL POSTO DI MYRTA MERLINO? – BIANCA BERLINGUER IN FUGA DALLA STRISCIA INFAME: SOLO PRIME TIME – PIER SILVIO CORTEGGIA AMADEUS E A VIALE MAZZINI SI INCAZZANO RINFACCIANDOGLI IL NO-ENTRY A BARBARA D'URSO IN RAI – FAZIO PESCE PILOTA PER IL “NOVE”, CHE SOGNA IL COLPO GROSSO: FIORELLO! - LA LEGA NON CI STA: DELEGHE OPERATIVE PER CIANNAMEA – IL TOTONOMI PER IL CDA DI VIALE MAZZINI: PER FDI SPUNTA GUIDO PAGLIA...