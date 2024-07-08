FLASH! “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “‘JOE BIDEN È PEGGIORATO’. VORREBBE RITIRARSI, MA NON RICORDA DA COSA” (LA PALESTRA/MATTEO CAPPONI)-
FLASH! “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “‘JOE BIDEN È PEGGIORATO’. VORREBBE RITIRARSI, MA NON RICORDA DA COSA” (LA PALESTRA/MATTEO CAPPONI)-
DAGOREPORT - IL 18 LUGLIO, CON LA RIELEZIONE DI VON DER LEYEN ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EU, LA VOLPE DELLA GARBATELLA FINIRÀ APPESA IN QUALCHE PELLICCERIA DI BRUXELLES - A DIGIUNO DI CULTURA DI POTERE, MELONI HA CURATO LA SUA MEDIOCRITÀ POLITICA CON COMPULSIVE OVERDOSE DI ARROGANZA - SCAMBIANDO BRUXELLES PER ROMA, LA DUCETTA PENSAVA DI PRENDER PER CULO GENTE CHE DA DECENNI MANGIA POTERE E AFFETTA MELONI - LA GIORGIA CHE DOMANI ATTERRERÀ A WASHINGTON PER IL SUMMIT DELLA NATO SARÀ UNA GIORGIA CHE SI RITROVERÀ NONNO BIDEN IN CARROZZINA E UN MACRON SULLA BIGA, RINGALLUZZITO DALL’INATTESA RESURREZIONE E PIÙ SPAVALDO CHE MAI NEI CONFRONTI DEL “CAMALEONTE” ITALIANO FINITO NEL CUL DE SAC DELL’IRRILEVANZA POLITICA EUROPEA...
FLASH! - BAD NEWS PER IGNAZIO LA RUSSA: LA PROCURA DI MILANO PROROGA LE INDAGINI SUL FIGLIO LEONARDO APACHE, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE…
DAGOREPORT – SORCI VERDI PER URSULA VON DER LEYEN: L’ACCORDO SOTTOBANCO CON GLI AMBIENTALISTI FA INCAZZARE UNA GROSSA FRANGIA DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO – I DUBBI DELL’ALA DESTRA DEL PPE: COSA HA PROMESSO PER AVERE I VOTI DEI 53 EUROPARLAMENTARI GREEN VOTERANNO PER LEI? E SOPRATTUTTO, LE BASTERANNO PER COMPENSARE I FRANCHI TIRATORI, CHE POTREBBERO MOLTIPLICARSI?
DAGOREPORT – A VIALE MAZZINI È SCESO IL GELO TRA ROBERTO SERGIO E GIAMPAOLO ROSSI: I DUE NON SI RIVOLGONO PIÙ LA PAROLA – IL DIRETTORE GENERALE E AD IN PECTORE, ROSSI, SI È MOLTO INFASTIDITO DAL COMPORTAMENTO DEL SUO COLLEGA, CHE, ASSUMENDO IL DJ DI CASAPOUND, FERDINANDO COLLOCA DETTO “FERDY”, HA TENTATO DI ACCREDITARSI ULTERIORMENTE CON GIORGIA MELONI MOSTRANDOSI PIÙ DESTRO DEI MAL-DESTRI – LA DUCETTA NON È PIÙ SICURA NEMMENO DI ROSSI…
FLASH – MISTERI (FRATELLI) D’ITALIA: ZITTI ZITTI, DEL CASO STRIANO NON SE NE PARLA PIU' - LA BOMBASTICA INCHIESTA DEL MAGISTRATO CANTONE SUL DOSSIERAGGIO ABUSIVO SU POLITICI E VIP, UNA VOLTA CHE LA MELONA HA BOCCIATO L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (RICHIESTA INVANO DA NORDIO E CROSETTO), METTENDOLA NELLE MANINE FIDATE DI CHIARA COLOSIMO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA, ZAC!, È SCESO UN INSOLITO SILENZIO, IN BARBA A DIVERSE DENUNCE...