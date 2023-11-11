FLASH! “LA CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “GERONIMO LA RUSSA NOMINATO NEL CDA DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO. SANGIULIANO PENSAVA CHE CDA STESSE PER CAPO DEGLI APACHE” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! “LA CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “GERONIMO LA RUSSA NOMINATO NEL CDA DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO. SANGIULIANO PENSAVA CHE CDA STESSE PER CAPO DEGLI APACHE” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
NELLA GUERRA IN MEDIORIENTE STA PER CAMBIARE TUTTO: HAMAS È SPACCATO IN DUE – L’ALA MILITARE, CHE COMBATTE CONTRO ISRAELE NELLA STRISCIA, È IN-GAZATA NERA CON QUELLA POLITICA, GUIDATA DA ISMAIL HANIYEH, CAPACE SOLO DI DARE ORDINI E FARE LA BELLA VITA IN QATAR. COMPLICI DELLA “SVOLTA”, GLI AGENTI DI CIA E MOSSAD, CHE STANNO TRATTANDO (E CONVINCENDO) I MILIZIANI CON GARANZIE E PROMESSE, MENTRE I LORO BOSS SONO VOLATI PROPRIO A DOHA PER INCONTRARE L'EMIRO AL-THANI – MOHAMMED DEIF, CAPO DELLE BRIGATE MILITARI AL-QASSAM, NON RISPONDE PIÙ ALLE DIRETTIVE DI HANIYEH, CHE IL 7 OTTOBRE GLI HA ORDINATO DI PRENDERE IN OSTAGGIO ANCHE I CIVILI. ALL'INIZIO L'OBIETTIVO DOVEVANO ESSERE SOLO I MILITARI ISRAELIANI, POI È ARRIVATA LA DECISIONE DI RAPIRE TUTTI...
FLASH! - ITALIA FOTTUTA! NEI PALAZZI DEL POTERE SI VOCIFERA CHE FORZA ITALIA E LEGA, SMENTENDO IL DIKTAT DELLA DUCETTA, PRESENTERANNO EMENDAMENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA - DOPO LA DOPPIA SCONFITTA DI VOX E POLACCHI, MELONI E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE IN EUROPA, QUINDI HA GETTATO ALLE ORTICHE L’IDEA DI UNA DESTRA MODERATA (VEDI IL NO AL NUOVO PATTO DI STABILITA’ E AL MES, SEGUITO DAL COLLOQUIO BURRASCOSO CON LAGARDE) E VA ALLA GUERRA CONTRO TUTTI: BRUXELLES, SALVINI, TAJANI, QUIRINALE…(AUGURI!)
FLASH! - L'INCONTRO A SAN FRANCISCO TRA JOE BIDEN E XI JINPING, DECISIVO PER DISCUTERE IL FUTURO DELL'UCRAINA, PREVISTO PER DOMANI, È STATO RINVIATO A MERCOLEDÌ - I LEADER DELLE DUE POTENZE, CON OGNI PROBABILITÀ, VOGLIONO ASPETTARE DI VEDERE L'ESITO DELL'ALTRO INCONTRO, DOMANI A RIAD, TRA I DUE “NEMICI” STORICI, IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN E IL PRESIDENTE IRANIANO, EBRAHIM RAISI. UN FACCIA A FACCIA BASILARE PER TROVARE UNA VIA D'USCITA AL CONFLITTO TRA ISRAELE E PALESTINESI...
DAGOREPORT! - FIATO ALLE TROMBETTE, LA BATTAGLIA DI VIALE MAZZINI È INIZIATA! E’ SALTATO L’INCIUCIO TRA L’ARDITO DEL COLLE OPPIO GIAMPAOLO ROSSI E IL PIDDINO TRASVERSALE MARIO ORFEO - PESSIMO SEGNALE PER IL FUTURO DI TELE-MELONI SE IL MULTIFORME ORFEO SI ALLEA CON L’ETERNO BUONSENSO DEMOCRISTIANO DELL’AD ROBERTO SERGIO - AD ORFEO È BASTATO UN DISASTROSO PINO INSEGNO PER CAPIRE CHE ROSSI È DESTINATO A SBATTERE. E LA DUCETTA COMINCIA A SBUFFARE: MA ‘STO ROSSI NON È QUELLO CHE DOVEVA RIVOLTARE LA RAI COME UN CALZINO? - NELLA LOTTA PER IL POTERE TRA IL MELONCINO ROSSI E SERGIO (SOSTENUTO DA SALVINI), RONZA BRUNO VESPA, PRIMO GRAN VISIR RAI, TEMUTISSIMO DA TUTTI, CONSIGLIERE ASCOLTATISSIMO DELLA DUCETTA (VEDI LA STRISCIA DOPO IL TG). AMORE CHE BRU-NEO RICAMBIA DANDO ALLE STAMPE UN LIBRO CHE FA IMPALLIDIRE QUELLO DI SALLUSTI PER MELONISMO SENZA LIMITISMO (IERI VESPA SI E’ SUPERATO SPARANDO UN DOPPIO FAZZOLARI SU RAI1: PRIMA A ‘CINQUE MINUTI’ E POI SU ‘PORTA A PORTA’)
FLASH! – SUL PATTO DI STABILITÀ LA DUCETTA VA ALLO SCONTRO: È MEGLIO UN RITORNO AL VECCHIO PATTO DEL 3% CHE IL VIA LIBERA AD UNO NUOVO CON REGOLE TROPPO PENALIZZANTI SUL DEFICIT. LA FLESSIBILITÀ DI SFORARE IL PATTO FINO AL 4% SARÀ INFATTI DECISA DALLA COMMISSIONE DI URSULA, PAESE PER PAESE IN BASE AL DEFICIT, E MELONI TEME CHE BRUXELLES SI ACCANISCA SULL’UNICO GOVERNO EUROPEO CHE ANCORA NON HA RATIFICATO IL MES (L’ITALIA) - ORA SARANNO DOLORI PER L’APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA CHE SUPERA ABBONDANTEMENTE IL 3%, DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA...