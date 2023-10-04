FLASH! “LA CATTIVERIA” DI “SPINOZA” – “MELONI IN VISITA A TORINO, LA POLIZIA MANGANELLA IL CORTEO DEGLI STUDENTI. È IL NUOVO PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-DIAZ” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! “LA CATTIVERIA” DI “SPINOZA” – “MELONI IN VISITA A TORINO, LA POLIZIA MANGANELLA IL CORTEO DEGLI STUDENTI. È IL NUOVO PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-DIAZ” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
DAGOREPORT! LA VIA CRUCIS DI GIORGIA MELONI: SI COMINCIA IL 15 OTTOBRE, CON LE ELEZIONI POLACCHE E IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO DA PRESENTARE A BRUXELLES – POI C’È L’INFILATA DI GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING: IL 20 OTTOBRE TOCCA A S&P, POI C’È FITCH (10 NOVEMBRE) E INFINE MOODY’S IL 17 NOVEMBRE. IN CASO DI DECLASSAMENTO, CI SAREBBERO EFFETTI DEVASTANTI SUI TITOLI DI STATO – LAST BUT NOT LEAST, IL 30 NOVEMBRE: È LA DATA ULTIMA PER RATIFICARE IL MES. AUGURI! - VIDEO
FLASH! – FERMI TUTTI: IL TAPPO DEL RADICAL-SCICCHISMO CON FILO DI PERLE E PUZZA SOTTO IL NASINO È SALTATO! INTERVISTATA AMOREVOLMENTE DA “LA REPUBBLICA”, MIUCCIA PRADA, LA SENSIBILE RIVOLUZIONARIA DELLA MODA, DALL’ALTO DELLA SUA AVVENENZA, COMUNICA A NOI COMUNI MORTALI: “IO NOTO SOLO SE QUALCUNO È PARTICOLARMENTE BELLO ED ELEGANTE. LA NORMALITÀ NON LA GUARDO E NON LA GIUDICO” (POI DICE CHE UNO SI BUTTA A DESTRA…)
DAGOREPORT! - L'IRRITAZIONE (EUFEMISMO) DI MATTARELLA PER I DUE SCHIAFFONI RIFILATEGLI DALLA DUCETTA - IL PRIMO È NOTO: QUANDO HA MINACCIATO CHE L'UNICA ALTERNATIVA ALL'ATTUALE GOVERNO È IL VOTO, DIMENTICANDO CHE È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE, NON LEI - IL SECONDO, INVECE, È STATO POCO SOTTOLINEATO: È QUANDO CIANCIA DI "UN GOVERNO DEMOCRATICAMENTE ELETTO", COME SE FOSSERO I CITTADINI, E NON IL PARLAMENTO, A DARE LA FIDUCIA A UN ESECUTIVO (VOGLIA DI PREMIERATO CI COVA)
DAGOREPORT– MELONI AVVERTE TREMONTI: IL "NEMICO" NON E' DRAGHI MA CONTE – IL CALCIONE RIFILATO DALL'EX MINISTRO DELL'ECONOMIA A MARIOPIO, ACCUSATO DI NON AVER STOPPATO IL SUPERBONUS GRILLINO (“SE NON CI FOSSE STATO UN TIZIO CHE VOLEVA ANDARE AL QUIRINALE I CONTI ITALIANI STAREBBERO MEGLIO”), METTE IN DIFFICOLTÀ LA SORA GIORGIA – LA DUCETTA HA SCELTO COME NEMICO NUMERO UNO CONTE E IL POPULISMO GRILLINO. E GLI ATTACCHI A DRAGHI SPOSTANO L'ATTENZIONE DAL VERO BERSAGLIO DA COLPIRE, SOPRATTUTTO IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE…
DAGOREPORT - AVVISATE I CATTO-CONSERVATORI: RESISTERE NON SERVE A NULLA! PAPA FRANCESCO HA GIÀ PREPARATO LA SUA SUCCESSIONE. INFATTI DEI 137 CARDINALI ELETTORI CHE SI RIUNIRANNO AL PROSSIMO CONCLAVE, 99 SONO STATI NOMINATI DAL PONTEFICE ARGENTINO - AMORALE DELLA FAVA? IL PROSSIMO PAPA SARÀ A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI BERGOGLIO, CON BUONA PACE DI CHI LO CONTESTA – IN CALO LE QUOTAZIONI DI MONSIGNOR ZUPPI: IL MOTIVO