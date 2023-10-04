FLASH! “IL CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CHI CREDEVA CHE IL NOBEL AI DUE INVENTORI DEL VACCINO ANTI-COVID AVREBBE DISARMATO I NO VAX SI SBAGLIAVA. RICORDATE LA DOTTORESSA GISMONDO, LA VIROLOGA CHE NEL FEBBRAIO 2020 CI SPIEGAVA CHE ‘SI È SCAMBIATA UN’INFEZIONE APPENA PIÙ SERIA DI UN’INFLUENZA PER UNA PANDEMIA LETALE’? ECCO, IERI HA SCRITTO SUL FATTO CHE I DUE SCIENZIATI PREMIATI NON HANNO INVENTATO UN BEL NIENTE: ‘SCOPERTA SENZA NOVITÀ’ AVVERTIVA IL TITOLO. MA CERTO, È STATO TUTTO UN BLUFF. A PARTE QUEI VENTI MILIONI DI MORTI”-