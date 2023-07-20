FLASH - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ESSENDO UNO DEI MILIONI DI CONTRIBUENTI CHE HANNO SEMPRE PAGATO LE TASSE, NON HO ANCORA CAPITO COSA SI INTENDA ESATTAMENTE PER ‘PACE FISCALE’. SO PERÒ CHE QUALCUNO NON HA VERSATO AL FISCO 1.153 MILIARDI, DEI QUALI SOLO 114 SONO CONSIDERATI ‘REALMENTE ESIGIBILI’ PERCHÉ MOLTI EVASORI SONO MORTI, FALLITI O SPARITI. SE ORA IL GOVERNO HA UN PIANO PER INCASSARE SUBITO QUEI 114 MILIARDI, IO FIRMO SUBITO. MA SE NON È COSÌ, LA ‘PACE FISCALE’ ANDREBBE CHIAMATA CON UN ALTRO NOME: ‘ATTO DI RESA’

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COME HA PRESO MARINA BERLUSCONI LA RISPOSTACCIA DELLA SORA GIORGIA ALLA SUA LETTERA AL “GIORNALE”? MALE, ANZI, MALISSIMO! LA TOSTA FRASE DELLA MELONI (“MARINA NON È UN SOGGETTO POLITICO”) HA SCATENATO L’INDIGNAZIONE DELLA “CAIMANA” E DI PIER SILVIO. COME SE NON BASTASSE, SI È AGGIUNTA ANCHE LA REAZIONE, MOLLE COME UN BUDINO, DI ANTONIO TAJANI  - NELLA TESTA DEI FIGLI DEL CAV, CHE VANTANO UN CREDITO DI 95 MILIONI CON IL PARTITO, RONZA UNA DOMANDA: CI SERVE ANCORA MANTENERE IN VITA FORZA ITALIA? LA RISPOSTA NELLE PROSSIME PUNTATE…

DAGOREPORT! – LA SORA GIORGIA È NERVOSA: A PALAZZO CHIGI C’È SUBBUGLIO: LA PREMIER TRATTA I PIU' ALTI FUNZIONARI COME CAMERIERI, NON SOPPORTA PIU' I GIORNALISTI, COME SI È VISTO A POMPEI, E IERI A PALERMO – LA DUCETTA, SEMPRE PIÙ INCOLLATA AI DUE “CONSIGLIERI” DELLA FU SINISTRA, MINNITI (ESTERI) E VIOLANTE (INTERNI), È PROIETTATA A OTTOBRE, QUANDO L’AMICA DEI NEO-FASCI DI VOX E DEL PUTINIANO ORBAN, LA DUCETTA CHE NON SI DECIDE A RATIFICARE IL MES, PRESENTERÀ IL SUO FANTOMATICO “PIANO MATTEI” A BRUXELLES DOVE GIA' SONO PRONTI A SPERNACCHIARE I SUOI SOGNI DI DIVENTARE LA NUOVA MERKEL (E GENTILONI GODE...)

DAGOREPORT! – PER LA SANTA RIEN NE VA PLUS... PERFINO L’AMICO BRIATORE È SPARITO DAI RADAR - CON SALVINI PRONTO A SFRUTTARE I CASI LA RUSSA-SANTANCHE' PER INDEBOLIRLA, MELONI È FURIOSA: LUNEDÌ IN CDM NON L’AVREBBE NEMMENO SALUTATA – LA PITONESSA SFANGHERA' LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL 26 LUGLIO, MA IN CASO DI RINVIO A GIUDIZIO LA SORA GIORGIA CHIEDERÀ ALL'EX REGINA DEL TWIGA UN PASSO INDIETRO. SE LEI PUNTA I TACCHI A SPILLO, LA DUCETTA POTREBBE SALIRE AL QUIRINALE PER UNA CRISI-FLASH, CHIEDERE A MATTARELLA IL REINCARICO E APPROFITTARNE PER UN PIÙ AMPIO RIMPASTO DI GOVERNO SOSTITUENDO I MINISTRI CHE NON L’HANNO SODDISFATTA. E SONO MOLTI A TEMERE IL SILURAMENTO...

DAGOREPORT – RICORDATE PERCHE’ IGNAZIO LA RUSSA E’ DIVENTATO PRESIDENTE DEL SENATO? LA SUA ELEZIONE SPACCO’ LA MAGGIORANZA E DIVISE FORZA ITALIA: LICIA RONZULLI, CHE SPINSE I SENATORI AZZURRI A NON VOTARE PER ‘GNAZIO, VOLEVA LA PRESIDENZA DEL SENATO PER LA LEGA E QUELLA DELLA CAMERA PER FORZA ITALIA – LA RUSSA CONVINSE L’INGENUA GIORGIA MELONI AD AFFIDARE A LUI LA SECONDA CARICA DELLO STATO PERCHE’ A PALAZZO MADAMA IL VANTAGGIO DEL CENTRODESTRA E’ RISICATO… - VIDEO

DAGOREPORT! – L’INGENUA GIORGIA NON HA CAPITO CHE LA LUNA DI MIELE CON LA CASA BIANCA È A TEMPO: QUANDO BIDEN DECIDERA' DI FINIRE LA GUERRA IN UCRAINA, SE NE SBATTERA' DELLA TURBO-ATLANTISTA MELONI – LA STRATEGIA DI “SLEEPY JOE”: VINCERE LE PRESIDENZIALI DEL 2024 GIOCANDO AL MOMENTO GIUSTO LA CARTA DELLA FINE DELLA GUERRA - E FINCHE' C'E' UN PUTIN AZZOPPATO AL CREMLINO, IMPEGNATO A SILURARE I GENERALI GUERRAFONDAI VICINO A PRIGOZHIN, LA CASA BIANCA NON DARA' ARMI E INTELLIGENCE A ZELENSKY CHE, FURIOSO, E' STATO COSTRETTO A RIMANGIARSI LA FAMOSA CONTROFFENSIVA (E' LA GEOPOLITICA, BELLEZZA!) 