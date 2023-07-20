FLASH - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ESSENDO UNO DEI MILIONI DI CONTRIBUENTI CHE HANNO SEMPRE PAGATO LE TASSE, NON HO ANCORA CAPITO COSA SI INTENDA ESATTAMENTE PER ‘PACE FISCALE’. SO PERÒ CHE QUALCUNO NON HA VERSATO AL FISCO 1.153 MILIARDI, DEI QUALI SOLO 114 SONO CONSIDERATI ‘REALMENTE ESIGIBILI’ PERCHÉ MOLTI EVASORI SONO MORTI, FALLITI O SPARITI. SE ORA IL GOVERNO HA UN PIANO PER INCASSARE SUBITO QUEI 114 MILIARDI, IO FIRMO SUBITO. MA SE NON È COSÌ, LA ‘PACE FISCALE’ ANDREBBE CHIAMATA CON UN ALTRO NOME: ‘ATTO DI RESA’”-