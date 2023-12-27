FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “PUTIN È STATO CRITICATO PERCHÉ ALEKSEJ NAVALNY È STATO TRASFERITO NELLA PRIGIONE IK-3, OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO. POCHI HANNO COLTO IL VERO SIGNIFICATO DELLA MOSSA DEL PRESIDENTE RUSSO, CHE TRE ANNI FA ERA IL SOSPETTATO NUMERO UNO DELL’AVVELENAMENTO DEL SUO PRINCIPALE OPPOSITORE, E OGGI – MANDANDOLO TRA I GHIACCI A 28 GRADI SOTTO ZERO, LA TEMPERATURA DI UN ABBATTITORE TERMICO – HA DIMOSTRATO DI AVERE TUTTA L’INTENZIONE DI VOLERLO PRESERVARE IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE. SURGELANDOLO”-