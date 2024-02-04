FLASH! LA “JENA” BARENGHI: “PEGGIO DEI SAVOIA C'È STATO SOLO IL FASCISMO” (DA “LA STAMPA”)-
FLASH! LA “JENA” BARENGHI: “PEGGIO DEI SAVOIA C'È STATO SOLO IL FASCISMO” (DA “LA STAMPA”)-
SGARBI AVVELENATI: “INVITO RANUCCI E TRAVAGLIO A FARE UNO DEI LORO SERVIZI SULLA CARRIERA UNIVERSITARIA DI GIUSEPPE CONTE - NON HO BISOGNO DI LETTERE ANONIME PER DIRE CHE IL SUO CURRICULUM È PORNOGRAFICO, UN ESEMPIO DI IMMORALITA' POLITICA E DI INADEGUATEZZA CULTURALE, COME I CONCORSI UNIVERSITARI CHE HA VINTO SENZA MERITO'' - LA CARRIERA FULMINEA MA NEBULOSA DELL'AVVOCATO DEL POPOLO: A 37 ANNI PROFESSORE ASSOCIATO, ORDINARIO A 41 (L’ETÀ MEDIA È 59), MA NESSUNA PUBBLICAZIONE DI PESO – IL RAPPORTO CON GUIDO ALPA E QUEI CONCORSI SU CUI ALEGGIA IL CONFLITTO DI INTERESSI
DAGOREPORT - LADY JEKYLL AND BABY HIDE. LE DUE MELONI: A VOLTE POST-FASCISTA, A VOLTE MODERATA - CONOSCIAMO LA VERSIONE DOMESTICA, DETTA “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO!” CHE CONFONDE L’AUTOREVOLEZZA CON L’AUTORITARISMO: CHI NON È CON NOI È CONTRO DI NOI - C’È POI MELONI INTERNATIONAL CHE, ALLONTANATI I FAZZOLARI, SFODERA LE SUE CAPACITÀ DI FAR POLITICA OTTENENDO L’APPLAUSO DI BIDEN, SCHOLZ E URSULA, SCIOCCATI DI TROVARSI DAVANTI, ANZICHÉ UNA FEROCE ESTREMISTA DI DESTRA, UNA SEGUACE DI GIULIO ANDREOTTI: “IN POLITICA NON ESISTONO NEMICI MA SOLO AVVERSARI CON I QUALI DIALOGARE E TRATTARE” - PERSINO MACRON, UN TIPINO CHE NON HA MAI NASCOSTO UNA CERTA INSOFFERENZA NEI SUOI CONFRONTI, HA AMMESSO CHE IL SUCCESSO SU ORBAN È AL 50% DOVUTO ALL'EURO-MELONA - DA DRAGHETTA EUROPEA A DUCETTA DE’ NOANTRI: ANALISI DI SDOPPIAMENTO DI PERSONALITÀ
FLASH! – IL G7 ITALIANO SI AVVICINA E LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DELL’AISI, AL POSTO DI MARIO PARENTE IN SCADENZA A GIUGNO, SI È FATTA PRESSANTE - IL CANDIDATO NEL CUORE DELLA MELONA E’ L’ATTUALE VICE DI PARENTE, GIUSEPPE DEL DEO. MA SUL NOME DELL’EX UFFICIALE DELL’ESERCITO SAREBBERO CONTRARI, PER MOTIVI DIVERSI, SIA SALVINI SIA IL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO, AUTORITÀ DELEGATA AI SERVIZI DI SICUREZZA – NON SOLO: CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, LE DUE AGENZIE SI TROVEREBBERO ALLA GUIDA DUE ESPONENTI PROVENIENTI DALL’ESERCITO, UNO SQUILIBRIO CHE SUSCITEREBBE ATTRITI CON FINANZA, CARABINIERI E POLIZIA…
DAGOREPORT - DITE A PIER SILVIO BERLUSCONI CHE, A MEDIASET, LA SUA AMATA FORZA ITALIA NON SE LA FILA NESSUNO - DI INVITARE I FORZISTI, I TALK DI RETE4 SE NE FREGANO ALTAMENTE. E MICA DA IERI - TUTTO INIZIO’ CON LA SBANDATA PRESA DA CONFALONIERI PER LA LEGA DI SALVINI: IN ACCORDO CON IL CAPO DELL’INFORMAZIONE, MAURO CRIPPA, IL “CONFA” MISE IL BISCIONE AL SERVIZIO DI SALVINI - ORA DECLINATA LA STELLA DEL CARROCCIO, TRA I MOJITOS DEL PAPEETE, CONFALONIERI & CRIPPA HANNO CONTINUATO A SNOBBARE FORZA ITALIA: IL NUOVO CAVALLO DELLA VITTORIA DIVENTA GIORGIA MELONI. E I VARI DEL DEBBIO, PORRO, BRINDISI, SALLUSTI, SI SONO SUBITO ACCODATI AL VERBO, SCODELLANDO FRATELLINI D’ITALIA A TUTTE LE ORE…
DAGOREPORT - COSA FARÀ SALVINI SE LA LEGA ALLE EUROPEE TRACOLLASSE NEI CONSENSI, SUPERATA PERFINO DA FORZA ITALIA? DAI DATI DEGLI ULTIMI SONDAGGI, CE N’È ABBASTANZA PER FAR SALTARE I NERVI A UN TERZIARIO FRANCESCANO, FIGURIAMOCI A UN TIPINO COME SALVINI CHE FECE FUORI IL GOVERNO DRAGHI NON APPENA S’ACCORSE CHE FDI AVEVA SUPERATO LA LEGA NEI SONDAGGI E, TRE ANNI PRIMA, MANDÒ GAMBE ALL’ARIA IL CONTE I, INVOCANDO PIENI POTERI, CON IL MOJITO IN MANO, ALLA CONSOLLE DEL PAPEETE - IL “CAPITONE” HA CAPITO CHE LA RIFORMA DELL’AUTONOMIA RESTERÀ CARTA MORTA E HA DECISO DI FAR SALTARE I NERVI ALLA DUCETTA SU TUTTO. GLI ULTIMI CALCIONI? IL NO ALLA NORMA ANTI-RIBALTONE SUL PREMIERATO, LA CLAMOROSA DIFESA DI ORBAN SUL CASO ILARIA SALIS, LA PROVOCAZIONE DAFFINA ALLA CDP, IL NO ALLA RICANDIDATURA DI URSULA - AGGIUNGERE CHE LA MELONA VUOLE LA REGIONE LOMBARDIA MENTRE NEGA IL TERZO MANDATO A ZAIA: UN GOVERNO A RISCHIO DI IMPLOSIONE...