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FLASH! - LEVATE INSTAGRAM ALLA PARIETTI! DOPO AVERE ESAGERATO CON I FILTRI APPARENDO SU INSTAGRAM COME UNA RAGAZZINA DI 14 ANNI ALBA PARIETTI PUBBLICA UNA FOTO CON LE GAMBE APERTE SCATENANDO LE REAZIONI DEI SEGAIOLI E DELLE DONNE INDIGNATE. “HAI DECISO DI FARCI ARRAPARE TUTTI?” - “ CHE VOLGARITÀ” - “MA CHE VUOI FA? CUCCIOLINA A SESSANT’ANNI?”-
PILLOLE DI GOSSIP – A "BALLANDO" APPRODA IL NUOTATORE ALEX DI GIORGIO: IL SUO PARTNER SARA’ UN ALTRO UOMO CHE DA POCO HA SCOPERTO LA SUA FLUIDITA’ – DOPO QUELLI DI TOTTI FINISCHE ANCHE L’AMORE DI ROVAZZI – LA FURIA DI LUCA ARGENTERO CONTRO I PAPARAZZI: ECCO IL MOTIVO – VICTORIA BECKHAM AI FERRI CORTI CON LA NUORA NICOLA PELTZ, MOGLIE DI SUO FIGLIO BROOKLYN - IL BOTTA E RISPOSTA TRA TOMMASO ZORZI E SALVINI - CHI E’ L’ UOMO DI POTERE MOLTO VISTA IN MILANO CHE AMA TRASTULLARSI CON EFE BAL?
FLASH! - L'ACCORDO SI FA TRA RENZI E CALENDA. SONO D'ACCORDO SUL CALCOLO DEI SEGGI (SOLO PROPORZIONALE): 60% PER AZIONE, 40 PER ITALIA VIVA - SCARAMUCCE PER IL NOME SUL SIMBOLO ELETTORALE: BULLO-DA-SOLO VORREBBE IL SUO NOME E SOTTO L'INDICAZIONE DEI DUE PARTITI (RENZI OVVIAMENTE SCALCIA)....
L'OCCIDENTE CERCA UN TESORO TRA I GHIACCI PER NON DIVENTARE SCHIAVO DELLA CINA – UN GRUPPO DI MILIARDARI, TRA CUI JEFF BEZOS, BILL GATES E MICHAEL BLOOMBERG, HA FINANZIATO UNA COSTOSISSIMA MISSIONE DI SCIENZIATI IN GROENLANDIA PER TROVARE NUOVI GIACIMENTI DI MINERALI RARI – UN TENTATIVO PER CONTRASTARE LA CINA, CHE DA TEMPO SI È PRESA TUTTA L'AFRICA CON LE SUE STERMINATE MINIERE DI COBALTO E NICHEL E, CON IL MONOPOLIO DELLE TERRE RARE, HA LANCIATO UN'OPA SUL FUTURO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL PIANETA...
IL VOSTRO CANE SI ROMPE I COJONI DURANTE I VIAGGI IN MACCHINA? NIENTE PAURA: IN VOSTRO SOCCORSO ARRIVA LA MUSICA – UN TEAM DI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI GLASGOW HA STUDIATO COME I SUONI POSSONO INFLUENZARE IL COMPORTAMENTO DEL VOSTRO AMICO A QUATTRO ZAMPE – SARANNO CONTENTI I FAN DEL REGGAE E DEL SOFT ROCK. UN PO’ MENO GLI APPASSIONATI DI METAL – LE DIECI CANZONI MIGLIORI PER FAR RILASSARE IL VOSTRO CANE E LE DIECI DA EVITARE
"ARRIVAVANO MIGLIAIA DI LETTERE DALLE FAN. CI RITROVAMMO CON UNA SPECIE DI MUSEO IN CASA: TRECCE, CIOCCHE DI CAPELLI, BIANCHERIA INTIMA, FOTO, ANELLI" - AMORI E BOLLORI DI "BELL'ANTONIO" CABRINI: "HO AVUTO UN FLIRT CON IRIS PEYNANDO, LA BELLISSIMA ATTRICE DI 'NON CI RESTA CHE PIANGERE'. INVECE SONIA BRAGA, CHE ALL'EPOCA ERA LA DONNA DI ROBERT REDFORD, ME LA PRESENTÒ GIANNI MINÀ, A NEW YORK, NEL CORSO DI UNA FESTA. MA NON È CHE IO ABBIA AVUTO MILIONI DI AMORI, EH" - IL RICORDO DEL MONDIALE: "IO E PAOLO ROSSI ERAVAMO IN STANZA INSIEME. E TARDELLI VENIVA A ROMPERCI LE BALLE, COME FACEVA CON TUTTI. E ALLORA BEARZOT OGNI TANTO VENIVA IN CAMERA E..."
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
PRESTO I TUMORI NON SARANNO PIU' UN MISTERO - UNO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA "NATURE" HA RIVELATO UNA TECNICA INNOVATIVA PER LA MAPPATURA GENETICA DEI TUMORI, CHE SPIEGA COME NASCONO, CRESCONO E CAMBIANO NEL TEMPO - LO STUDIO POTREBBE AIUTARE AD EFFETTUARE DIAGNOSI PIÈ PRECOCE E A DECIDERE…