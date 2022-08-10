FLASH! - LEVATE INSTAGRAM ALLA PARIETTI! DOPO AVERE ESAGERATO CON I FILTRI APPARENDO SU INSTAGRAM COME UNA RAGAZZINA DI 14 ANNI ALBA PARIETTI PUBBLICA UNA FOTO CON LE GAMBE APERTE SCATENANDO LE REAZIONI DEI SEGAIOLI E DELLE DONNE  INDIGNATE. “HAI DECISO DI FARCI ARRAPARE TUTTI?” - “ CHE VOLGARITÀ” - “MA CHE VUOI FA? CUCCIOLINA A SESSANT’ANNI?”

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