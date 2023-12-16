ANTONIO MONDA OSPITE DI ATREJU 2023
ANTONIO MONDA E GENNARO SANGIULIANO AD ATREJU 2023 ANTONIO MONDA - GENNARO SANGIULIANO - HOARA BORSELLI - ALESSANDRO GIULI - PIETRANGELO BUTTAFUOCO AD ATREJU 2023 ANTONIO MONDA OSPITE DI ATREJU 2023
FLASH - LUI SI' CHE E' UN UOMO DI...MONDA! - QUEL GRAN VOLPINO DI ANTONIO MONDA E' VOLATO A ROMA DA NEW YORK PER PRESENZIARE ALLA CERIMONIA DEL NUOVO POTERE MELONIANO - IL TURBO-LIBERAL "AMEREGANO", GIA' EDITORIALISTA DI "REPUBBLICA", SI E' IMPOLTRONATO AD "ATREJU" A DISSERTARE DI CULTURA CON SANGIULIANO, GIULI, BUTTAFUOCO E HOARA BORSELLI - TANTA MONDA-NITÀ (COL FEZ) HA LO SCOPO DI SOSTITUIRE BARBERA SULLA POLTRONA DI DIRETTORE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA (SUL PALCO C’ERA IL NUOVO PRESIDENTE DELLA BUENNALE, IL SICULO-ISLAMICO BUTTAFUOCO)-
ANTONIO MONDA OSPITE DI ATREJU 2023
ANTONIO MONDA E GENNARO SANGIULIANO AD ATREJU 2023 ANTONIO MONDA - GENNARO SANGIULIANO - HOARA BORSELLI - ALESSANDRO GIULI - PIETRANGELO BUTTAFUOCO AD ATREJU 2023 ANTONIO MONDA OSPITE DI ATREJU 2023
FLASH! - GIANNI LETTA, DOPO 37 ANNI, DISERTA IL PREMIO LAURENTUM ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, PERCHÉ HA IL COVID...
DAGOREPORT! – VETO O NON VETO? SE TORNA IL VECCHIO PATTO DI STABILITÀ, GIORGIA MELONI DOVRÀ VARARE UNA MANOVRA CORRETTIVA E STRINGERE LA CINGHIA (DEGLI ITALIANI) – AFFAMATO DI CONSENSI, SALVINI NON VEDE L’ORA DI VEDERE FRATELLI D’ITALIA CHE APPROVA IL MES, PER INCHIODARE IL CAMALEONTE GIORGIA ALLA SUA INCOERENZA E URLARE AL “TRADIMENTO” – MA LA PREOCCUPAZIONE PIÙ GRANDE DELLA PREMIER È “LAGGENTE”: QUANDO GLI ITALIANI SI ACCORGERANNO DI AVERE LE TASCHE VUOTE, LA VOTERANNO ANCORA ALLE EUROPEE 2024? – IL RITARDO NELL’APPROVAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO È ANCHE IL RISULTATO DELL'INCAPACITA' DI MANTOVANO DI RAPPORTARSI CON IL DEEP STATE ED È FINITO INTRUPPATO AL “FASCIO TUTTO IO!” DELL'EVITA PERON DER COLLE OPPIO…
DAGOREPORT - IL LIVORE DELLA DUCETTA RIGURGITATO SU DRAGHI HA ORIGINE DAL FATTO CHE LEI PATISCE IL CARISMA DELL’EX PREMIER. MA QUANDO, IN PIENA ALTERAZIONE EMOTIVA, “FASCIO TUTTO IO!” HA ACCUSATO IL GOVERNO CONTE DI AVER FIRMATO LA RIFORMA DEL MES A GENNAIO 2021, DA “DIMISSIONATO” E “CONTRO IL PARERE DEL PARLAMENTO” E “COL FAVORE DELLE TENEBRE”, MELONI HA PESTATO UN MERDONE GROSSO COSI’. QUESTA DECISIONE ERA STATA PRESA NEI DUE MESI PRECEDENTI, SUPPORTATA ANCHE DA UN VOTO DEL PARLAMENTO, E LA FIRMA ERA SOLO UNA FORMALITÀ. MA ORMAI, CON FAZZOLARI IN MODALITÀ CASALINO, LA “PAROLAIA DI COLLE OPPIO” È BRAVISSIMA A ROVESCIARE LA FRITTATA, TANTO L’OPINIONE PUBBLICA CHE CAZZO SI RICORDA? E VAI CON LA SUPERCAZZOLA PREMATURATA CON SCAPPELLAMENTO A DESTRA (OF COURSE)…
FLASH! - SONO SOLO VOCI MA STANNO FACENDO IMPAZZIRE LA MILANO DELLA FINANZA: DOPO LE DUE PORTE IN FACCIA SUBITE PER LA MANCATA CONQUISTA PRIMA DI GENERALI E POI DI MEDIOBANCA, IL RAPPORTO TRA FRANCESCO MILLERI E FRANCO CALTAGIRONE SAREBBE AGLI SGOCCIOLI - NASCERA' UNA NUOVA ALLEANZA TRA IL CEO DI DELFIN E L'AD DI PIAZZETTA CUCCIA, ALBERTO NAGEL?
FLASH! – PRESIDENZIALI USA 2024 AL PUNTO DI SVOLTA: SE NON C’È TRUMP NON CI SARÀ BIDEN. L’HA DETTO “SLEEPY JOE” AI SUOI COLLABORATORI E A OBAMA – IL NUOVO SONDAGGIO DEL “WALL STREET JOURNAL”: SE LA CANDIDATA REPUBBLICANA ALLE PRESIDENZIALI FOSSE LA 51ENNE INDO-AMERICANA NIMRATA "NIKKI" RANDHAWA, CONIUGATA HALEY, L’OTTUAGENARIO BIDEN FINIREBBE AI GIARDINETTI - L’EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA DEL SUD ED EX AMBASCIATRICE USA ALL’ONU AVREBBE UN VANTAGGIO DI BEN 17 PUNTI PERCENTUALI (51-34)…