FLASH! - MARCO MULLER DOVRA' RISARCIRE LA SOMMETTA DI 15,700 EURO A PAOLO MEREGHETTI. L'EX DIRETTORE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, IN UN'INTERVISTA A "VARIETY", SOSTENEVA CHE IL CRITICO DEL "CORRIERE" RECENSIVA SENZA VEDERE I FILM...-
FLASH! - MARCO MULLER DOVRA' RISARCIRE LA SOMMETTA DI 15,700 EURO A PAOLO MEREGHETTI. L'EX DIRETTORE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, IN UN'INTERVISTA A "VARIETY", SOSTENEVA CHE IL CRITICO DEL "CORRIERE" RECENSIVA SENZA VEDERE I FILM...-
LUCA ZINGARETTI IN FASCE (''GLI ARANCINI DI MONTALBANO'' VA IN ONDA DAL 2002 E FA COMUNQUE IL 20,9%) SUPERA LE CORNA DEI TENTATORI (19,4%) - PORRO (5,3%) VS IACONA (4,4%) - DE MARTINO (7,3%) - TORNA ''STRISCIA'' (20,6%) VS AMADEUS (19,2%) - SPADORCIA CON L'OSPITE FISSO DEL TG2 SOVRANISTA: SALVINI (4,1%), PALOMBA (5,3%), GRUBER (7,5%) - E.DANIELE (17,4-15%) - 'FORUM' (17,6%) - ISOARDI 12,2%) - 'POVERA PATRIA' (4,7%)
E LE FEMMINISTE MUTE - IVANKA TRUMP COME CAROLA RACKETE: SUI SITI AMERICANI SI PARLA SOLO DEI SUOI CAPEZZOLI ALL'ONU: SOTTO LA CAMICETTA ATTILLATA IL SENO DELLA FIGLIA DEL PRESIDENTE È BENE IN VISTA, E I LIBERAL: CRITICARLA PERCHÉ è LA FIGLIA DEL PUZZONE NON È RISPETTOSO, OPPURE RISPETTARLA PERCHÉ LE CAMPAGNE FEMMINISTE DICONO CHE PUÒ VESTIRSI COME VUOLE? - QUELLE CHE SE NE FREGANO DI TETTE E POLITICA GUARDANO LA SUA GONNA PRADA DA 1500 EURO
MA VAI A DAR VIA IL COOK! - DIETRO AL FALLIMENTO DELLA THOMAS COOK C’È LA DISRUPTION NEL MONDO DEL TURISMO, IL SETTORE CHE PIÙ È STATO COLPITO DA START UP E COLOSSI 4.0 - AIRBNB GUADAGNA 103 MILIONI DI DOLLARI AL GIORNO, EXPEDIA E BOOKING VENDONO OGGI 170 MILIARDI DI SERVIZI TURISTICI - E I DINOSAURI DEL VIAGGIO ORGANIZZATO HANNO PERSO IL TRENO DI INTERNET
UN GRAN PEZZO DI PAPPONA - L’EX SOUBRETTE DI “CIAO DARWIN”, KYRA KOLE, CONDANNATA A DUE ANNI PER SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - LA SHOWGIRL UNGHERESE, 34 ANNI, GESTIVA UN CENTRO MASSAGGI “A LUCI ROSSE” A CARATE BRIANZA - LE TARIFFE ANDAVANO DAI 75 AI 150 EURO, A SECONDA DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA, E L’IMPUTATA TRATTENEVA UNA BUONA PERCENTUALE DEGLI INCASSI… - FOTO ZOZZONE
JUVE, I CONTI NON TORNANO: TITOLO SOSPESO IN BORSA E 300 MILIONI PER RICAPITALIZZARE – IL CLUB HA CHIUSO IL SECONDO BILANCIO CONSECUTIVO IN ROSSO (LA PERDITA IN QUESTO ESERCIZIO È DI 39,9 MILIONI) - CON CR7 È SCHIZZATO IL FATTURATO MA VOLANO ANCHE I COSTI DELLA ROSA…
ANCHE LE 'FORMICHE' NEL LORO PICCOLO FESTEGGIANO - DA PANETTA DI BANKITALIA AL CAPO DEGLI 007 VECCHIONE, DA SALVINI ALLA CORTEGGIATISSIMA BOSCHI, IL POTERE DICE MESSA (PAOLO) E GIANNI LETTA BENEDICE - I MINISTRI AMENDOLA E PISANO, PARLAMENTARI E LOBBISTI, MANAGER E MILITARI - LEGA, M5S, PD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA E LA VECCHIA DC - SEMBRA IL 4 LUGLIO MA È LA FESTA DI 'FORMICHE', LA RIVISTA PIÙ AMERIKANA CHE C’È…
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
TUMORE, IO VINCO - PER LA PRIMA VOLTA DIMINUISCONO I NUOVI CASI DI CANCRO IN ITALIA: SONO 371MILA QUELLI STIMATI NEL 2019, CON 2MILA DIAGNOSI IN MENO RISPETTO AL 2018, ANNO IN CUI SI ERANO INVECE REGISTRATE 4MILA NUOVE DIAGNOSI IN PIÙ SUL 2017 - CALA ANCHE LA MORTALITÀ, GRAZIE AI PROGRAMMI DI PREVENZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELLE TERAPIE – IL TUMORE PIÙ FREQUENTE RIMANE QUELLO AL…