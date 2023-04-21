FLASH - MASSIMO GILETTI AVVISTATO NEI PRESSI DELLA PROCURA DI FIRENZE...-
FLASH - MASSIMO GILETTI AVVISTATO NEI PRESSI DELLA PROCURA DI FIRENZE...-
GIORGETTI PROMETTE UN SUPERBONUS BEBÈ CHE NON PUÒ PERMETTERSI - IL MINISTRO DELL'ECONOMIA PARLA DI “UN'AZIONE SHOCK” PER RILANCIARE LA NATALITÀ: ABBASSARE LE TASSE A CHI FA FIGLI, ATTRAVERSO UNA DETRAZIONE SULL'IRPEF. UN PIANO CHE COSTA FINO A 7 MILIARDI DI EURO. PECCATO CHE MANCHINO LE COPERTURE ECONOMICHE - ALLA FINE, PER RISPETTARE LA PROMESSA, TUTTO POTREBBE TRADURSI IN UN INCENTIVO “SECCO” PER OGNI BAMBINO “SFORNATO”, STILE 80 EURO DI RENZI…
CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
COMBATTERE I TUMORI SOFFOCANDOLI – RICERCATORI AMERICANI HANNO SCOPERTO CHE SE A UN TUMORE VIENE TOLTO L’OSSIGENO QUESTO CRESCE PIÙ LENTAMENTE – GLI SCIENZIATI HANNO PRIVATO DI OSSIGENO LE CELLULE TUMORALI PRELEVATE DA 28 PAZIENTI. MOLTE DI QUESTE, COLTIVATE IN LABORATORIO, A CAUSA DELLA MANCANZA DI OSSIGENO CRESCEVANO MOLTO PIÙ LENTAMENTE…