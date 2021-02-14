FLASH - METTETE A POSTO CIASPOLE E CASCHI: IL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA HA FIRMATO UN PROVVEDIMENTO CHE VIETA LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCIISTICHE AMATORIALI FINO AL 5 MARZO 2021, DATA DI SCADENZA DEL DPCM 14 GENNAIO 2021...-
FLASH - METTETE A POSTO CIASPOLE E CASCHI: IL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA HA FIRMATO UN PROVVEDIMENTO CHE VIETA LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCIISTICHE AMATORIALI FINO AL 5 MARZO 2021, DATA DI SCADENZA DEL DPCM 14 GENNAIO 2021...-
“IO SONO IL CREATORE DELL’AZIENDA MA MIA MOGLIE HA CREATO ME” – OTTAVIO MISSONI, CHE AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI, RICORDATO DALLA MOGLIE ROSITA – "RACCONTAVA DI AVER PARTECIPATO ALLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN DORMENDO. POSO’ PER UN FOTOROMANZO E DISSE DI AVERLO FATTO PER COMPRARSI UN CAPPOTTO ANCHE SE... – INIZIO’ CON LE TUTE. INVENTO’ LA CERNIERA IN FONDO AI PANTALONI PER SFILARLI CON LE SCARPE" - LE OLIMPIADI DI LONDRA DEL 1948 E QUEL RECORD SUI 400 METRI… - VIDEO
L’UNICA GRANDE RIFORMA CHE SERVE A QUESTO DISGRAZIATO PAESE? TAGLIARE LA BUROCRAZIA! - SERGIO RIZZO: “LA VERA SCOMMESSA DI DRAGHI NON RIGUARDA TANTO IL PIANO DI DESTINAZIONE DEL RECOVERY FUND. IL PROBLEMA È UTILIZZARE I SOLDI SENZA I SOLITI SPRECHI. C'È PERFINO DA SPERARE CHE LA VALANGA DI SOLDI DALL'EUROPA DIVENTI L'OCCASIONE PER DARE UNO SCOSSONE A UNA BUROCRAZIA APATICA E AUTOREFERENZIALE...”
È CROLLATO PURE IL MITO DELL'ORO NERO - IL 2020 È STATO UN ANNO DISASTROSO PER LE COMPAGNIE PETROLIFERE: LE CINQUE MAGGIORI AZIENDE DEL MONDO HANNO SUBITO PERDITE PER PIÙ DI 77,1 MILIARDI DI DOLLARI E PER LA PRIMA VOLTA HANNO DOVUTO LASCIARE A CASA MIGLIAIA DI LAVORATORI E TAGLIARE GLI INVESTIMENTI - COLPA DELLA PANDEMIA, MA ANCHE DEL GRADUALE PASSAGGIO ALL'AUTO ELETTRICA CHE STRAVOLGERÀ IL MERCATO - PER SOPRAVVIVERE I COLOSSI PROVANO A PUNTARE SU ENERGIA EOLICA E SOLARE...
“VERGOGNATI, CALVARESE, CAZZO, COME FAI AD AMMONIRE?”; “BASTA, CAZZO” - IN UN VIDEO AMATORIALE GIRATO IERI SERA ALLO STADIO "DIEGO ARMANDO MARADONA" DI NAPOLI, IL DIRIGENTE BIANCONERO FABIO PARATICI E IL VICEPRESIDENTE NEDVED SONO STATI RIPRESI MENTRE RIVOLGONO INSULTI AL DIRETTORE DI GARA, REO DI NON AVER AMMONITO UN AVVERSARIO. CURIOSO IL FATTO CHE SI RIVOLGANO A CALVARESE, CHE, IN REALTÀ, ERA IL QUARTO UOMO DELLA PARTITA CONTRO IL NAPOLI – VIDEO
FUNERALINO – I VOLTI DEI "MINISTRABILI" DEM, ALLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, SONO TIRATI NON SOLO PER L'ULTIMO SALUTO A FRANCO MARINI, MA ANCHE PER L'INCERTEZZA SULLE SCELTE DI DRAGHI: "MA A TE HA CHIAMATO?", "NO A ME NO, NON HA CHIAMATO NESSUNO..." – L’OMELIA DEL VESCOVO DI RIETI, DOMENICO POMPILI: “È ARRIVATO A SFIORARE IL PRIMO SCRANNO DELLA REPUBBLICA, SENZA PERÒ MAI PERDERE IL CONTATTO CON L’ULTIMO DELLA SOCIETÀ” – TUTTE LE FOTO + VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
CI SALVERANNO I CANI - ARRIVANO I SEGUGI ANTI-COVID CHE RIESCONO A FIUTARE ANCHE L'ASINTOMATICO: SONO PRECISI AL 95 PER CENTO - ENTRERANNO PRESTO IN AZIONE ANCHE IN ITALIA, PER LA PRIMA VOLTA. L'ADDESTRAMENTO È GIÀ AVVIATO E, IN ALCUNI CASI, STA PER ESSERE TERMINATO: IN CIRCA DUE SETTIMANE I CANI DOVREBBERO DEBUTTARE ALL'AEROPORTO DI CUNEO…