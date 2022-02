“LA COPPA DEL MONDO OGNI DUE ANNI È UNA ASSURDITÀ POPULISTA CHE DISTRUGGEREBBE IL CALCIO” – IL PRESIDENTE DELLA UEFA CEFERIN SPARA A ZERO SU INFANTINO CHE HA COLLEGATO IL MONDIALE BIENNALE AL TEMA DEI MIGRANTI: "UN'AFFERMAZIONE CHE NON MERITA COMMENTI" – “LA SUPERLEGA? AD OGGI NON ABBIAMO RAPPORTI CON LA JUVENTUS, IL REAL E IL BARÇA. NELLO STESSO MODO IN CUI LA TERRA È PIATTA, PENSANO ANCORA CHE LA SUPERLEGA ESISTA…” - "AGNELLI? SE MI CHIEDESSE UN INCONTRO, MI SIEDEREI..."