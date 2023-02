CHE CE FAMO CON LA CINA? – GIORGIA MELONI DEVE DECIDERE URGENTEMENTE COSA FARE DEL “MEMORANDUM DI INTESA” FRA ROMA E PECHINO FIRMATO DAL 2019 DI CONTE. IL TRATTATO, CHE SCADE A FINE ANNO, FA DEL NOSTRO PAESE L’UNICO PARTNER DEL G7 AD AVER ADERITO ALLA “NUOVA VIA DELLA SETA” – GLI STATI UNITI NON HANNO MAI GRADITO QUELLA FIRMA PERCHÉ CONSIDERANO IL MEMORANDUM UN “CAVALLO DI TROIA” DEL DRAGONE PER CREARE UNA PROPRIA SFERA DI INFLUENZA IN OCCIDENTE – LA PREMIER SI RITROVA A UN BIVIO, TRA LE PRESSIONI DI XI E LE RICHIESTE DI BIDEN