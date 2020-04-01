FLASH - IL NUMERO DI CASI ACCERTATI DI CORONAVIRUS NEGLI STATI UNITI È SCHIZZATO A 321.762, OLTRE IL DOPPIO DI SPAGNA E ITALIA E QUATTRO VOLTE QUELLI DELLA CINA. LE VITTIME SONO ORA OLTRE 9.132...-
FLASH - IL NUMERO DI CASI ACCERTATI DI CORONAVIRUS NEGLI STATI UNITI È SCHIZZATO A 321.762, OLTRE IL DOPPIO DI SPAGNA E ITALIA E QUATTRO VOLTE QUELLI DELLA CINA. LE VITTIME SONO ORA OLTRE 9.132...-
OTTANTA VOGLIA DI MORODER! – COMPIE 80 ANNI L’UNICO ARTISTA ITALIANO AD AVER CREATO UN GENERE: LA DISCO MUSIC, PIU’ A SINISTRA DEL ROCK, CON LE DONNE E I GAY IN PRIMA LINEA - DALL'ORGASMO DI DONNA SUMMER A DAVID BOWIE - "OGGI I DJ SONO COME I DIRETTORI DI ORCHESTRA, PUOI COMANDARE E CONTROLLARE IL RITMO DI 30 MILA PERSONE. NON E' QUESTIONE DI ISPIRAZIONE MA DI TRASPIRAZIONE" - VIDEO
D'ALEMA CI COVA - IL PIANO DI GUALTIERI DI USARE SACE, OGGI CONTROLLATA CDP DOMANI DAL MEF, A GARANZIA SUI PRESTITI ALLE IMPRESE OSTEGGIATO NON SOLO DAL M5S MA ANCHE DA UNA PARTE DEL PD - IL MOTIVO? ALLA GUIDA DI SACE SIEDE RODOLFO ERRORE, UN UOMO VICINO A D’ALEMA. E CHI PIÙ DI GUALTIERI, IN QUESTO GOVERNO, PUÒ CONSIDERARSI UN DALEMIANO? - TRONCHETTI E TREMONTI: “E’ CDP LO STRUMENTO PIÙ ADEGUATO” - ALTA TENSIONE NEL GOVERNO: RIMANDATO A STASERA L'INCONTRO DI CONTE CON GUALTIERI SU CDP-SACE
“SPARIRANNO MOLTI RISTORANTI” - LO CHEF DAVID CHANG PROFETIZZA UN’APOCALISSE PER IL SETTORE A CAUSA DELL’EPIDEMIA: “A PAGARE LO SCOTTO MAGGIORE SARANNO I RISTORANTI DI FASCIA MEDIA, SE NE AVVANTAGGERANNO LE GRANDI CATENE E I MODELLI ECONOMICAMENTE PIÙ SOSTENIBILI E DI MINOR QUALITÀ. A PAGARNE LE CONSEGUENZE SARANNO ANCHE GLI ALTRI ANELLI DELLA CATENA, DAI FORNITORI AGLI AGRICOLTORI, AI FATTORINI…”
DIO SALVI LA REGINA – “TORNERANNO GIORNI MIGLIORI”, ELISABETTA PARLA ALLA NAZIONE IN TV PER 4 STORICI MINUTI (VIDEO) - “SPERO CHE QUELLI CHE VERRANNO DOPO DI NOI POTRANNO DIRE CHE I BRITANNICI DI QUESTA GENERAZIONE SONO STATI FORTI" - LA SOVRANA HA INVOCATO LO SPIRITO DELLA II° GUERRA MONDIALE, L’EROICA RESISTENZA AL NAZISMO E LE DOTI DI “AUTO-DISCIPLINA E DETERMINAZIONE CHE ANCORA CARATTERIZZANO QUESTO PAESE” - IL TWEET DI TRUMP
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
“MA QUALI EROI. SERVONO MASCHERINE, GUANTI E VISIERE” - FILIPPO ANELLI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MEDICI: “SE NON SI PROTEGGONO I MEDICI, NON SI PROTEGGONO I CITTADINI: I PROTOCOLLI VANNO RIVISTI” - CARLO PALERMO, NUMERO UNO DEL SINDACATO DEI MEDICI OSPEDALIERI, RINCARA: “SE TESTASSIMO TUTTI I MEDICI, ALMENO IL 10% RISULTEREBBE POSITIVO” – I MORTI TRA I DOTTORI SONO 80, 11.252 GLI OPERATORI SANITARI FINORA CONTAGIATI…