OTTANTA VOGLIA DI MORODER! – COMPIE 80 ANNI L’UNICO ARTISTA ITALIANO AD AVER CREATO UN GENERE: LA DISCO MUSIC, PIU’ A SINISTRA DEL ROCK, CON LE DONNE E I GAY IN PRIMA LINEA - DALL'ORGASMO DI DONNA SUMMER A DAVID BOWIE - "OGGI I DJ SONO COME I DIRETTORI DI ORCHESTRA, PUOI COMANDARE E CONTROLLARE IL RITMO DI 30 MILA PERSONE. NON E' QUESTIONE DI ISPIRAZIONE MA DI TRASPIRAZIONE" - VIDEO