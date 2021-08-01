FLASH! - SE UNO VA IN INGHILTERRA DALL’ITALIA, IL REFERTO DEL TAMPONE DEVE ESSERE IN INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO. L’ITALIANO NON È ACCETTATO. BISOGNA PREGARE LE NOSTRE FARMACIE DI TRADURLO…

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute