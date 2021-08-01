FLASH! - SE UNO VA IN INGHILTERRA DALL’ITALIA, IL REFERTO DEL TAMPONE DEVE ESSERE IN INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO. L’ITALIANO NON È ACCETTATO. BISOGNA PREGARE LE NOSTRE FARMACIE DI TRADURLO…-
FLASH! - SE UNO VA IN INGHILTERRA DALL’ITALIA, IL REFERTO DEL TAMPONE DEVE ESSERE IN INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO. L’ITALIANO NON È ACCETTATO. BISOGNA PREGARE LE NOSTRE FARMACIE DI TRADURLO…-
LA VERSIONE DI MUGHINI – “ABITUATO COME SONO DA SEMPRE AD ACCORRERE IN DIFESA DEI “VINTI” TI CONFESSO CHE MI HA STUPITO QUESTO SUBBUGLIO ATTORNO AL NOME E ALLA FIGURA DI RENATO FARINA. E TANTO PIÙ MI SPIACE CHE LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO SIA STATA L’INTERVISTA CHE FARINA AVEVA DATO AL MIO AMICO FABRIZIO RONCONE, GIORNALISTA SULLA CUI LEALTÀ PROFESSIONALE SONO DISPOSTO A METTERE TUTT’E DUE LE MANI SUL FUOCO…”
SENZA LA CIAMBELLINA PUBBLICA, FAMO COME CE PARE - STELLANTIS E IL SOLE24ORE RIMBORSANO ANZITEMPO I PRESTITI GARANTITI, PER TENERSI LE MANI LIBERE SUI FUTURI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE – PREFERISCONO PAGARE INTERESSI PIÙ ALTI APRENDO NUOVE LINEE DI CREDITO CON LE BANCHE CHE RISPETTARE I VINCOLI - I PRESTITI GARANTITI STATALI PREVEDONO CHE CHI LI RICEVE NON PUÒ LICENZIARE NEL PERIODO DI DURATA DEL FINANZIAMENTO, NON PUÒ DELOCALIZZARE A PIACIMENTO E…
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…