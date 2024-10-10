FLASH! - LA TEORIA DI DAGO, SECONDO CUI I GIOVANI SONO MENO INTERESSATI AL SESSO RISPETTO ALLE VECCHIE GENERAZIONI. "TRA SESSO E L'USCITA DI UN NUOVO TELEFONINO, PARLANO DEL SECONDO. I FILM PORNO DOVREBBERO ESSERE UN'OCCASIONE DI ISTRUZIONE. A UN ADOLESCENTE BISOGNA RACCONTARGLI COS'E IL PENE. SPIEGARGLI CHE È DIVENTATO UN SIMBOLO DI LUSSURIA SOLO NEL SETTECENTO. MA CHE INVECE È UNA COSA SACRA, COSÌ COME LO È LA VAGINA, PERCHÉ DANNO LA VITA" (LILLI GRUBER, "NON FARTI FOTTERE" - DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)

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