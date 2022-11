“LA FEDERAZIONE SVIZZERA È MAFIOSA” – DOPO IL DITO MEDIO ESIBITO AI TIFOSI DEL BASILEA CHE LO FISCHIAVANO E INSULTAVANO, BALOTELLI SI SCATENA: "I GIOCATORI COME ME NON SONO FIERI DI GIOCARE IN UNA LEGA NELLA QUALE INGIUSTIZIA, CORRUZIONE E INCAPACITÀ REGNANO SOVRANE" - ORA "SUPERMARIO" RISCHIA UNA PESANTE SQUALIFICA, MA SOTTOLINEA: "HO SBAGLIATO E PAGHERÒ, MA VOGLIO ESSERE TUTELATO"