FLASH! – ANNO NUOVO, E LA PANCIA NON C’È PIÙ. GRANDE È STATA LA SORPRESA TRA GLI “ADDETTI AI LIVORI” MENEGHINI QUANDO SONO VENUTI A CONOSCENZA CHE, PRIMA DI AFFRONTRARE I TRIGLICERIDI DELLE FESTIVITÀ, MARTA FASCINA HA RIMOSSO IL TESSUTO ADIPOSO DELL’ADDOME (LA CICCIA), SOTTOPONENDOSI A UN INTERVENTO DI CHIRURGIA ESTETICA D’AVANGUARDIA, LA LIPOSCULTURA – A CHE LE SERVE, HANNO MALIGNATO, VISTO CHE L’INFELICE SCOPERTA DI FRANCESCA PASCALE E INCONSOLABILE “VEDOVA” DI SILVIO B., AMA VESTIRSI DA “SUORA LAICA DI ARCORE’’?-