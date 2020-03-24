FLASH! – I CASI DI CORONAVIRUS NEL MONDO HANNO SUPERATO I 400MILA: LE STATISTICHE AGGIORNATE SU 'WORLDOMETERS' - I MORTI SONO PIÙ DI 17MILA E I GUARITI HANNO SUPERATO I 100MILA – OCCHIO AGLI STATI UNITI: NEL GIRO DI QUALCHE GIORNO POTREBBERO SUPERARE L'ITALIA E DIVENTARE IL SECONDO PAESE DOPO LA CINA

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L’ITALIA DEL CORONAVIRUS, OLTRE A UN PREMIER INADEGUATO E DEBOLE, PUÒ PERMETTERSI UN MINISTRO DELL’ECONOMIA PAUROSO, CON IL CERVELLO SOTTOMESSO AI BUROCRATI DI BRUXELLES? GUALTIERI E CONTE DEVONO TRATTARE CON PUGNO DI FERRO SUGLI EUROBOND, RICORDANDO ALL'OLANDA CHE SERVE SOLO COME PARADISO FISCALE, E CHE SE ESCE DALL'UE NESSUNO SE NE ACCORGE, SE ESCE L'ITALIA FINISCE L'EUROPA - MERKEL E MACRON HANNO PRESO DECISIONI DRASTICHE SULL'ECONOMIA, SE NON LO FARÀ L'ITALIA, RISCHIA LA GENTE PER LE STRADE...

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