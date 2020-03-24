FLASH! – I CASI DI CORONAVIRUS NEL MONDO HANNO SUPERATO I 400MILA: LE STATISTICHE AGGIORNATE SU 'WORLDOMETERS' - I MORTI SONO PIÙ DI 17MILA E I GUARITI HANNO SUPERATO I 100MILA – OCCHIO AGLI STATI UNITI: NEL GIRO DI QUALCHE GIORNO POTREBBERO SUPERARE L'ITALIA E DIVENTARE IL SECONDO PAESE DOPO LA CINA-
POSTA! – A QUANTO PARE NON SI RIESCE A FAR RIMANERE IN CASA MOLTA GENTE. FORSE OCCORREREBBE MINACCIARE I TRASGRESSORI DELLE DIRETTIVE, OLTRE LA MULTA E LA DENUNCIA, DI NON POTER PIÙ ESSERE SCELTI IN CASO DI TRIAGE – NORMALE CHE HIGUAIN VADA IN ARGENTINA. DA PREOCCUPARSI QUANDO LO FARA’ IL PAPA
L’ITALIA DEL CORONAVIRUS, OLTRE A UN PREMIER INADEGUATO E DEBOLE, PUÒ PERMETTERSI UN MINISTRO DELL’ECONOMIA PAUROSO, CON IL CERVELLO SOTTOMESSO AI BUROCRATI DI BRUXELLES? GUALTIERI E CONTE DEVONO TRATTARE CON PUGNO DI FERRO SUGLI EUROBOND, RICORDANDO ALL'OLANDA CHE SERVE SOLO COME PARADISO FISCALE, E CHE SE ESCE DALL'UE NESSUNO SE NE ACCORGE, SE ESCE L'ITALIA FINISCE L'EUROPA - MERKEL E MACRON HANNO PRESO DECISIONI DRASTICHE SULL'ECONOMIA, SE NON LO FARÀ L'ITALIA, RISCHIA LA GENTE PER LE STRADE...
“IL 44% DEI NEGOZI RISCHIA DI NON RIAPRIRE PIÙ” – UNA VOLTA PASSATA L’EMERGENZA SANITARIA, RESTERANNO LE MACERIE DEL TESSUTO PRODUTTIVO – BOCCIA HA CALCOLATO UNA PERDITA DI 100 MILIARDI DI PIL OGNI 30 GIORNI E SECONDO CONFESERCENTI QUASI LA METÀ DEI TITOLARI RISCHIA DI CHIUDERE PER SEMPRE – LA PREVISIONE DI MOODY’S: IL PIL DELL’AREA EURO NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2020 CALERÀ DEL 7,4%
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL PARADOSSO DELL'INPS: MENTRE IL GOVERNO CERCA MEDICI DISPERATAMENTE E IN TUTTA ITALIA, L'ENTE DI PREVIDENZA LASCIA A CASA 2600 DOTTORI, SENZA REDDITO E SENZA POSSIBILITÀ DI SCENDERE IN CAMPO, BLOCCATI DALLE INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DAL LORO CONTRATTO - SEDI INPS CHIUSE E SEDI APERTE A POCHI LIBERI PROFESSIONISTI CHE CERCANO DI PORTARE AVANTI IL LAVORO INDIFFERIBILE, LO SMART WORKING SOLO PER I DIPENDENTI CHE DA CASA POCO RIESCONO A CONCLUDERE