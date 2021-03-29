FLASH! – CHE CI FACEVA MARIO BENOTTI IN ZONA CORDUSIO A MILANO? AVEVA FORSE UN APPUNTAMENTO ED È ARRIVATO IN ANTICIPO? AH SAPERLO....-
FLASH! – CHE CI FACEVA MARIO BENOTTI IN ZONA CORDUSIO A MILANO? AVEVA FORSE UN APPUNTAMENTO ED È ARRIVATO IN ANTICIPO? AH SAPERLO....-
QUEL PORCELLONE DI BORIS - JENNIFER ARCURI, EX AMANTE DI JOHNSON, LO SPUTTANA AL "MIRROR" TRA DETTAGLI PICCANTI E RIDICOLI: QUANDO SI VEDEVANO "NON RIUSCIVA A TENERE LE MANI A POSTO", I SONETTI DI SHAKESPEARE RECITATI DOPO IL SESSO, LE FOTO DI NUDO SUL CELLULARE… - PER LEI IL PREMIER BRITANNICO FINÌ ANCHE NEI CASINI, VISTO CHE TRA LE ALTRE COSE È STATO ACCUSATO DI AVERLA PORTATA IN DIVERSI VIAGGI UFFICIALI A SPESE DEI CONTRIBUENTI, QUANDO ERA SINDACO DI LONDRA
NOMURA IN TEMPURA - IL COLOSSO BANCARIO GIAPPONESE PERDE 2 MILIARDI PER IL COLLASSO DELL’HEDGE FUND AMERICANO “ARCHEGOS CAPITAL MANAGEMENT” E TRACOLLA IN BORSA (-16,3%) - ANCHE LA BANCA SVIZZERA CREDIT SUISSE AMMETTE “PERDITE MOLTO SIGNIFICATIVE”, MA NON QUANTIFICA IL DANNO - “ARCHEGOS” È STATO COSTRETTO DALLE BANCHE CREDITRICI A LIQUIDARE VENERDÌ SCORSO CIRCA 20 MILIARDI DI DOLLARI DI AZIONI
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”