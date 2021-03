QUEL PORCELLONE DI BORIS - JENNIFER ARCURI, EX AMANTE DI JOHNSON, LO SPUTTANA AL "MIRROR" TRA DETTAGLI PICCANTI E RIDICOLI: QUANDO SI VEDEVANO "NON RIUSCIVA A TENERE LE MANI A POSTO", I SONETTI DI SHAKESPEARE RECITATI DOPO IL SESSO, LE FOTO DI NUDO SUL CELLULARE… - PER LEI IL PREMIER BRITANNICO FINÌ ANCHE NEI CASINI, VISTO CHE TRA LE ALTRE COSE È STATO ACCUSATO DI AVERLA PORTATA IN DIVERSI VIAGGI UFFICIALI A SPESE DEI CONTRIBUENTI, QUANDO ERA SINDACO DI LONDRA